Ein geplanter Krisenmechanismus soll Haushalte vor außergewöhnlich hohen Strompreisen schützen. Die Vorlage hat den Wirtschaftsausschuss passiert, doch die zehn Cent gelten weder automatisch noch für die gesamte Stromrechnung.

Österreich bereitet einen neuen Schutzmechanismus für den Fall einer Strompreiskrise vor. Der Wirtschaftsausschuss des Nationalrats hat die entsprechende Regierungsvorlage am 26. November mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und NEOS gebilligt. Damit ist eine parlamentarische Hürde genommen. Geltendes Recht oder eine bereits aktivierte Strompreisstützung ist das jedoch noch nicht.

Zehn Cent, aber nicht für die gesamte Rechnung

Der geplante Mechanismus sieht für Haushalte einen Energie-Arbeitspreis von höchstens zehn Cent netto je Kilowattstunde vor. Diese Begrenzung soll für ein Kontingent von 2.900 Kilowattstunden pro Haushalt und Kalenderjahr gelten. Die entscheidende Einschränkung: Gemeint ist der Energiepreis innerhalb dieses Kontingents. Netzgebühren, Steuern und Abgaben sind damit nicht pauschal auf zehn Cent begrenzt. Auch für einen darüber hinausgehenden Verbrauch verspricht die Vorlage diesen gedeckelten Arbeitspreis nicht.

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Eine Schlagzeile wie „Österreich senkt Strom auf zehn Cent“ würde deshalb einen falschen Eindruck erwecken. Die tatsächliche Rechnung wäre weiterhin von mehreren Bestandteilen abhängig.

Der Schutz soll nur bei einer Krise greifen

Ein weiterer Punkt unterscheidet den Vorschlag von einer allgemeinen Strompreissenkung: Der Mechanismus soll erst aktiviert werden können, wenn sowohl die Großhandelspreise als auch die Haushaltspreise außergewöhnlich hoch sind. Die Regierungsvorlage nennt dafür einen Großhandelsschwellenwert von 165 Euro je Megawattstunde. Zusätzlich muss der monatliche gewichtete Hauptproduktpreis im Haushaltsbereich mindestens 16,5 Cent netto je Kilowattstunde erreichen.

Die Regulierungsbehörde soll die Voraussetzungen laufend prüfen. Die Aktivierung selbst müsste durch eine Verordnung der Bundesregierung erfolgen. Zwischen Aktivierung und Wirksamkeit ist eine vierwöchige Vorlaufzeit vorgesehen. Das bedeutet: Selbst ein endgültiger Gesetzesbeschluss würde nicht automatisch am nächsten Tag jede Stromrechnung verbilligen.

Auch im Parlament ist noch nicht alles entschieden

Für den Beschluss im Nationalratsplenum ist wegen einer Verfassungsbestimmung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Regierungsparteien benötigen dafür Unterstützung aus der Opposition. Im Ausschuss äußerten sowohl Grüne als auch FPÖ Zweifel an der Finanzierung. Weitere Gespräche wurden angekündigt. Der Ausschussbeschluss ist deshalb ein konkreter Fortschritt, aber noch kein gesicherter Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens.

SPÖ-Abgeordneter Alois Schroll beschrieb das Vorhaben sinngemäß als Schutzschirm, den man hoffentlich nie benötigen werde. Die Entlastung soll im Krisenfall über die Stromrechnung bei den Kunden ankommen.

Was die 2.900 Kilowattstunden praktisch bedeuten

Das vorgesehene Kontingent ist pro Haushalt, nicht pro Person formuliert. Für eine größere Familie wären nach dieser Grundregel also nicht automatisch mehr Kilowattstunden geschützt als für einen kleineren Haushalt. Ein reines Rechenbeispiel verdeutlicht die Größenordnung: Liegt der sonst verrechnete Energie-Arbeitspreis bei 20 Cent netto und würde er für das gesamte Jahreskontingent auf zehn Cent sinken, ergäbe die Differenz rechnerisch 290 Euro netto.

Das ist keine zugesagte Jahresersparnis. Die tatsächliche Entlastung würde unter anderem davon abhängen, ob und wie lange der Mechanismus aktiviert ist, welcher Verbrauch berücksichtigt wird und welcher Tarif zugrunde liegt.

Was Haushalte jetzt beachten sollten

Aus der Vorlage ergibt sich derzeit kein bereits nutzbarer Anspruch auf einen Zehn-Cent-Tarif. Haushalte sollten daher bestehende Verträge und aktuelle Angebote weiterhin anhand des Gesamtpreises einschließlich Grundpreis, Netz und Abgaben vergleichen. Der politische Ansatz ist dennoch relevant: Statt bei der nächsten Preiskrise erst ein neues Hilfsmodell entwickeln zu müssen, soll ein vorbereitetes Instrument bereitstehen.

Ob daraus tatsächlich ein wirksamer Schutz wird, entscheidet sich an zwei Stellen: bei der noch nötigen parlamentarischen Mehrheit und später daran, ob die Voraussetzungen für seine Aktivierung erfüllt sind.