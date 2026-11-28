Wer dieses Wochenende nach Serbien fährt, muss regional mit deutlich schwierigeren Straßenverhältnissen rechnen. Der Wetterdienst RHMZ warnt für den 28. und 29. November vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen, allerdings nicht im gesamten Land.

Besonders betroffen sind der Westen und Südwesten sowie weitere Gebiete südlich von Save und Donau. Für Reisende aus Österreich und Deutschland ist deshalb nicht nur die Lage an den Grenzübergängen entscheidend: Die Bedingungen können sich auf der Weiterfahrt zum Zielort erheblich verändern.

Wo bis zu 20 Zentimeter Schnee erwartet werden

In den betroffenen tieferen Lagen prognostiziert RHMZ fünf bis 20 Zentimeter Neuschnee, im Hügelland 20 bis 30 Zentimeter und in Bergregionen mehr als 30 Zentimeter innerhalb von 24 Stunden. Dabei handelt es sich um erwartete Mengen, nicht um bereits überall gemessene Schneehöhen. Durch nassen Schnee sollen sich die Verkehrsbedingungen vor allem am Samstagnachmittag und am Abend zusätzlich verschlechtern.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vojvodina und Belgrad liegen nicht im Schwerpunkt

Wer über Horgoš oder Batrovci einreist, sollte aus den dortigen Bedingungen nicht auf die gesamte Weiterfahrt schließen. Für die Vojvodina erwartet der Wetterdienst überwiegend Regen. Auch in großen Teilen des Tals der Velika Morava soll der Niederschlag nicht in Schnee übergehen. In Belgrad werden hauptsächlich Regen und kurzzeitig Schneeregen erwartet, Letzterer vor allem in höheren Stadtteilen. Die eigentliche Schneewarnung betrifft Gebiete südlich der Hauptstadt.

In der Nacht auf Sonntag drohen Verwehungen

Zusätzliche Schwierigkeiten werden in den Berggebieten des Südwestens, Südens und Ostens erwartet. Dort können Wind und Schnee die Sicht beeinträchtigen und Verwehungen bilden. Besonders kräftige Böen sind für die Nacht vom 28. auf den 29. November in den Homolje-Bergen und weiteren östlichen Bergregionen angekündigt.

Für die Reiseplanung bedeutet das: Ein freier Autobahnabschnitt ist keine Zusicherung, dass auch die anschließende Berg- oder Nebenstraße problemlos befahrbar bleibt. Eine vom Navigationsgerät vorgeschlagene Abkürzung sollte deshalb nicht ohne Prüfung der aktuellen Straßenlage gewählt werden.