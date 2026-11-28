Ein Sturz auf der Skipiste, ein gebrochenes Bein und wenige Minuten später landet der Rettungshubschrauber. Was viele Wintersportler nicht wissen: Selbst wer in Österreich gesetzlich krankenversichert ist, kann nach einem solchen Einsatz auf mehreren Tausend Euro sitzen bleiben.

Mit dem ersten Adventwochenende nimmt die österreichische Wintersportsaison Fahrt auf. In zahlreichen Skigebieten, darunter Obertauern, Ischgl und das Montafon, stehen die großen Saisoneröffnungen auf dem Programm. Während sich viele Familien Gedanken über die Kosten für Skipässe, Unterkünfte und Ausrüstung machen, bleibt ein wesentliches finanzielles Risiko häufig unbeachtet. Denn ausgerechnet in einem Land mit einem umfassenden Sozialversicherungssystem besteht bei Freizeitunfällen am Berg eine erhebliche Versicherungslücke.

Warum die Krankenkasse nicht alles bezahlt

Der entscheidende Unterschied liegt in der gesetzlichen Trennung zwischen medizinischer Behandlung und Bergung. Während die gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich für die notwendige medizinische Versorgung nach einem Skiunfall aufkommt, sind die Kosten der Bergung anders geregelt. Paragraph 131 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) schließt die Übernahme von Bergungskosten und der Beförderung ins Tal bei Sport- und Touristikunfällen ausdrücklich aus.

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Wer sich beispielsweise bei einem Sturz auf einer Wiener Straße das Bein bricht, befindet sich versicherungsrechtlich in einer anderen Situation als jemand, der dieselbe Verletzung auf einer Skipiste erleidet. Bei besonders schweren Verletzungen kann die Krankenkasse zwar einen pauschalen Beitrag zu einem Hubschraubertransport leisten, sofern dieser auch bei einem vergleichbaren Unfall im Tal medizinisch notwendig gewesen wäre. Die verbleibenden Kosten müssen allerdings der Patient oder dessen Zusatzversicherung übernehmen.

Hubschraubereinsatz kann mehr als 10.000 Euro kosten

Wie teuer eine solche Rettung werden kann, verdeutlichen Angaben der Arbeiterkammer Kärnten. Demnach können bei einem Hubschraubereinsatz schnell Kosten von 4.000 Euro oder mehr entstehen. Bei besonders aufwendigen Rettungsaktionen sind sogar fünfstellige Rechnungsbeträge möglich.

Doch auch wenn kein Hubschrauber benötigt wird, können zusätzliche Kosten entstehen. Wer nach einem Unfall von der Pistenrettung mit einem Motorschlitten oder einem Rettungsschlitten abtransportiert werden muss, kann ebenfalls eine Rechnung über mehrere Hundert Euro erhalten. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob sich der Unfall auf einer präparierten Skipiste oder im freien Gelände ereignet hat. Auch Snowboarder, Rodler und andere Freizeitsportler können von dieser Versicherungslücke betroffen sein.

Viele sind bereits versichert, ohne es zu wissen

Bevor Wintersportler eine zusätzliche Versicherung abschließen, lohnt sich ein Blick in die bereits bestehenden Verträge. Eine private Unfallversicherung kann entsprechende Bergungskosten abdecken. Auch Mitgliedschaften bei alpinen Vereinen, Automobilclubs oder der Bergrettung können einen solchen Versicherungsschutz beinhalten.

Der Österreichische Alpenverein bietet seinen Mitgliedern beispielsweise im Rahmen der bestehenden Mitgliedschaft eine Bergungskostenversicherung von bis zu 25.000 Euro pro Person und Versicherungsfall für entsprechende Freizeitaktivitäten im In- und Ausland.

Auch bestimmte Kreditkarten verfügen über einen integrierten Reiseversicherungsschutz. Allerdings unterscheiden sich die Bedingungen erheblich. Teilweise muss die Reise mit der Kreditkarte bezahlt worden sein, teilweise gelten Einschränkungen für bestimmte Sportarten. Gerade Familien sollten außerdem darauf achten, ob der bestehende Versicherungsschutz sämtliche mitreisenden Kinder und den Partner umfasst oder lediglich für den Vertragsinhaber gilt.

Wer einen anderen Skifahrer verletzt, trägt ein zusätzliches Risiko

Neben den eigenen Verletzungen können auch Zusammenstöße mit anderen Wintersportlern erhebliche finanzielle Folgen haben. Wer einen Skiunfall schuldhaft verursacht, kann gegenüber dem Verletzten schadenersatzpflichtig werden. Dabei geht es nicht ausschließlich um beschädigte Skiausrüstung, sondern möglicherweise auch um Behandlungskosten, Schmerzensgeld und Verdienstentgang.

Eine private Haftpflichtversicherung, wie sie häufig in österreichischen Haushaltsversicherungen enthalten ist, kann vor solchen finanziellen Forderungen schützen. Auch hier empfiehlt sich allerdings eine Überprüfung der konkreten Versicherungsbedingungen.

Im Notfall niemals aus Angst vor Kosten zögern

Trotz möglicher hoher Rechnungen darf die finanzielle Frage bei einem Unfall niemals im Vordergrund stehen. Wer sich schwer verletzt oder einen verunglückten Wintersportler entdeckt, sollte unverzüglich professionelle Hilfe verständigen. Die österreichische Bergrettung ist unter der Notrufnummer 140 erreichbar, der europaweite Notruf unter 112.

Die sinnvollste finanzielle Vorsorge beginnt daher nicht erst auf der Skipiste, sondern bereits zu Hause. Ein kurzer Blick in die Versicherungsunterlagen kann im Ernstfall mehrere Tausend Euro sparen. Denn die e-card allein ist auf Österreichs Skipisten kein umfassender finanzieller Schutz.