Unter der Woche früh aufstehen, am Wochenende lange wach bleiben und ausschlafen, für viele Menschen ist das völlig normal. Eine neue internationale Untersuchung zeigt jedoch, dass nicht nur die Schlafdauer, sondern auch die Regelmäßigkeit unserer Schlafenszeiten für die psychische Gesundheit eine wichtige Rolle spielt.

Wer sich mit gesundem Schlaf beschäftigt, stößt meist auf dieselbe Empfehlung: Erwachsene sollten zwischen sieben und neun Stunden pro Nacht schlafen. Wissenschaftler der University of California in San Francisco und San Diego haben nun einen weiteren Aspekt genauer untersucht, der im Alltag häufig unterschätzt wird.

Für ihre am 12. November im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlichte Studie werteten die Forscher die Daten von 22.894 Erwachsenen aus. Mithilfe elektronischer Sensorringe wurden deren Schlafgewohnheiten über durchschnittlich 154 Tage erfasst. Gleichzeitig beantworteten die Teilnehmer regelmäßig Fragen zu ihrem psychischen Wohlbefinden. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen unregelmäßigen Schlafenszeiten und stärker ausgeprägten Symptomen von Depressionen, Angst und Einsamkeit.

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Schon eine halbe Stunde Unterschied könnte relevant sein

Um die Regelmäßigkeit des Schlafes messbar zu machen, verwendeten die Wissenschaftler einen sogenannten Schlafregularitätsindex. Dieser reicht von null bis 100 Punkten, wobei höhere Werte für einen gleichmäßigeren Schlafrhythmus stehen. Teilnehmer ohne oder mit unauffälligen depressiven Symptomen erreichten durchschnittlich rund 84 Punkte. Bei Menschen mit leichten depressiven Beschwerden waren es 83 Punkte, bei mittelschweren Symptomen 81 und bei schweren Symptomen nur noch 75 Punkte.

Wie Studienerstautor Severine Soltani erläutert, könnte ein Wert von 84 beispielsweise bedeuten, dass sich die Einschlaf- und Aufstehzeiten gegenüber dem Vortag durchschnittlich um etwa eine Stunde verschieben. Bei einem Wert von 75 könnten es bereits rund eineinhalb Stunden sein. Dabei handelt es sich nicht um medizinische Grenzwerte. Die Zahlen verdeutlichen jedoch, dass sich die Schlafgewohnheiten der untersuchten Gruppen teilweise erheblich unterschieden.

Wenn der Körper jedes Wochenende die Zeitzone wechselt

Wer unter der Woche um 22 Uhr schlafen geht und um sechs Uhr aufsteht, am Wochenende aber erst um zwei Uhr nachts ins Bett kommt und bis zehn Uhr schläft, erreicht in beiden Fällen acht Stunden Schlaf. Für die innere Uhr des Menschen macht das dennoch einen Unterschied.

In der Wissenschaft wird die Verschiebung zwischen dem biologischen Schlafrhythmus und gesellschaftlich vorgegebenen Zeiten häufig als sozialer Jetlag bezeichnet. Besonders deutlich kann sich dieser bemerkbar machen, wenn der Wecker am Montagmorgen wieder mehrere Stunden früher klingelt als am Sonntag. Der Körper orientiert sich unter anderem am Tageslicht, an Mahlzeiten und körperlicher Aktivität. Verändern sich diese zeitlichen Signale ständig, kann das den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus beeinträchtigen.

Auch Einsamkeit steht mit dem Schlafrhythmus in Verbindung

Eine besonders interessante Erkenntnis der neuen Untersuchung betrifft Menschen, die sich einsam fühlen. Auch bei ihnen stellten die Wissenschaftler im Durchschnitt unregelmäßigere Schlafgewohnheiten fest.

Allerdings lässt sich anhand der Studie nicht feststellen, ob ein wechselnder Schlafrhythmus psychische Beschwerden begünstigt oder ob umgekehrt Sorgen, Einsamkeit und depressive Symptome den Schlaf aus dem Gleichgewicht bringen. Auch eine gegenseitige Verstärkung beider Entwicklungen ist möglich.

Hinzu kommt, dass die Untersuchung auf einer ausgewählten Gruppe von Nutzern elektronischer Sensorringe basiert. Beschäftigte mit Nacht- oder wechselnden Nachtschichten wurden ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ergebnisse lassen sich deshalb nicht uneingeschränkt auf die gesamte Bevölkerung übertragen.

Was Schlafexperten für den Alltag empfehlen

Auch das öffentliche österreichische Gesundheitsportal empfiehlt möglichst gleichbleibende Einschlaf- und Aufstehzeiten, ausdrücklich auch am Wochenende. Wer seinen Schlafrhythmus verbessern möchte, kann damit beginnen, morgens möglichst zur selben Zeit aufzustehen und abends eine regelmäßige Ruhephase vor dem Schlafengehen einzuplanen. Tageslicht am Morgen und körperliche Aktivität während des Tages können die Stabilisierung des natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus zusätzlich unterstützen.

Natürlich lassen sich regelmäßige Schlafenszeiten nicht in jeder Lebenssituation problemlos umsetzen. Eltern kleiner Kinder, Pflegekräfte, Schichtarbeiter und Menschen mit mehreren beruflichen Verpflichtungen haben häufig nur begrenzten Einfluss darauf. Auch gelegentliches Ausschlafen oder ein längerer Abend mit Freunden stellt nicht automatisch ein gesundheitliches Problem dar. Entscheidend sind vielmehr die langfristigen Gewohnheiten. Bei anhaltenden Schlafproblemen oder psychischen Beschwerden sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Die neue Untersuchung liefert damit einen wichtigen Denkanstoß: Wer seinem Schlaf mehr Aufmerksamkeit schenken möchte, sollte nicht ausschließlich darauf achten, wie viele Stunden er im Bett verbringt, sondern auch darauf, wann er schlafen geht und wieder aufsteht.