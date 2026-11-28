Während in Österreich erneut über eine Lockerung der Sonntagsöffnung diskutiert wird, hat ein Teil Bosniens vor zwei Jahren den genau umgekehrten Weg eingeschlagen. Die nun veröffentlichte wirtschaftliche Bilanz liefert überraschende Erkenntnisse.

Am 17. November 2024 blieben die meisten Geschäfte in der Föderation Bosnien und Herzegowina erstmals aufgrund eines neuen Handelsgesetzes sonntags geschlossen. Befürworter feierten die Entscheidung als sozialpolitischen Fortschritt, Kritiker warnten vor Umsatzeinbußen, Arbeitsplatzverlusten und einer Abwanderung der Kunden in die benachbarte Republika Srpska.

Zwei Jahre später hat das zuständige Handelsministerium eine umfassende Bilanz vorgelegt. Die Ergebnisse dürften auch in Österreich auf Interesse stoßen, wo Wirtschaftsvertreter regelmäßig eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten fordern.

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Milliardenumsätze trotz geschlossener Geschäfte

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 erreichte der steuerlich erfasste Umsatz des Handelssektors in der Föderation Bosnien und Herzegowina rund 30,15 Milliarden Konvertible Mark, umgerechnet etwa 15,4 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vergleichszeitraum vor Einführung des arbeitsfreien Sonntags im Jahr 2024 entspricht das einem nominalen Zuwachs von rund 9,1 Prozent. Allein gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 6,7 Prozent. In 73 der 78 untersuchten Städte und Gemeinden wurde ein Umsatzplus verzeichnet.

Die Statistik umfasst neben dem Einzelhandel allerdings auch den Großhandel und den Kraftfahrzeughandel samt Reparaturbetrieben. Zudem müssen Preissteigerungen berücksichtigt werden, denn höhere Umsätze bedeuten nicht automatisch, dass die Menschen mehr Waren kaufen. Dennoch blieb der von manchen Kritikern befürchtete flächendeckende Umsatzeinbruch aus.

Auch bei den Arbeitsplätzen zeigt sich ein differenziertes Bild

Weniger eindeutig fällt die Bilanz bei der Beschäftigung aus. Im Jahresdurchschnitt 2025 sank die Zahl der Beschäftigten im Handelssektor zunächst um 864 Personen beziehungsweise 0,86 Prozent. Mittlerweile hat sich die Situation wieder verbessert. Im September 2026 waren 100.897 Menschen in der Branche beschäftigt, rund 1.100 mehr als im selben Monat des Vorjahres.

Auch das durchschnittliche Nettogehalt stieg innerhalb eines Jahres um 5,5 Prozent auf 1.377 Konvertible Mark, umgerechnet rund 704 Euro monatlich. Aufgrund der Inflation ging die tatsächliche Kaufkraft allerdings leicht zurück. Ob die Entwicklung der Beschäftigung unmittelbar mit der Sonntagsregelung zusammenhängt, lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht feststellen. Darauf weist auch das Handelsministerium ausdrücklich hin.

Österreich diskutiert über den umgekehrten Weg

Während die Föderation Bosnien und Herzegowina am arbeitsfreien Sonntag festhalten möchte, wird in Österreich erneut über eine Liberalisierung diskutiert. Erst im September erklärte der Handelsobmann der Wirtschaftskammer Österreich, Rainer Trefelik, dass er sich österreichweit bis zu zehn verkaufsoffene Sonntage pro Jahr vorstellen könne. Auch die Betreiber großer Einkaufszentren drängen auf zusätzliche Öffnungstage.

Die Befürworter argumentieren mit möglichen Umsatzsteigerungen, einer Belebung der Innenstädte und besseren Wettbewerbsbedingungen. Die Gewerkschaft GPA lehnt eine Ausweitung der Sonntagsarbeit hingegen entschieden ab und fordert stattdessen bessere Bezahlung und planbare Arbeitszeiten. Die bosnischen Erfahrungen werfen in diesem Zusammenhang eine interessante wirtschaftliche Frage auf: Geben Menschen tatsächlich mehr Geld aus, wenn Geschäfte länger geöffnet haben, oder verteilen sie lediglich dasselbe Haushaltsbudget auf mehr Einkaufstage?

Eine abschließende Antwort darauf liefern die vorliegenden Zahlen nicht. Sie zeigen jedoch, dass sich der Handel auch ohne regulären Sonntagseinkauf weiterentwickeln kann.

Der gesellschaftliche Wert eines gemeinsamen freien Tages

Abseits der wirtschaftlichen Debatte geht es um einen Aspekt, der sich kaum in Umsatzstatistiken erfassen lässt. Ein arbeitsfreier Dienstag ist für viele Beschäftigte nicht mit einem freien Sonntag vergleichbar. Wenn Kinder in der Schule sind, der Partner arbeitet und Freunde ihren beruflichen Verpflichtungen nachgehen, bleibt weniger Gelegenheit für gemeinsame Unternehmungen.

Gerade darin sehen die Befürworter der bosnischen Regelung ihren größten gesellschaftlichen Nutzen. Politisch bleibt der arbeitsfreie Sonntag in der Föderation allerdings umstritten. Gegner fordern weiterhin eine Aufhebung oder Änderung der Bestimmungen. Zudem gelten für Bäckereien, Tankstellen und andere gesetzlich ausgenommene Betriebe besondere Regelungen.

Bosniens Erfahrungen lassen sich aufgrund unterschiedlicher wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht unmittelbar auf Österreich übertragen. Sie liefern jedoch einen bemerkenswerten Beitrag zu einer Debatte, die weit über die Öffnungszeiten von Supermärkten und Einkaufszentren hinausgeht: Wie viel zusätzlichen Konsum braucht eine Gesellschaft und welchen Wert hat die Zeit, die Menschen gemeinsam verbringen können?