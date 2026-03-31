Eurovision 2026: Bund macht Wien Druck wegen Sonntagsöffnung

Der ESC bringt Wien in Zugzwang: Rund um das Musikevent entbrennt ein handfester Streit zwischen Bund und Stadt.

Im Vorfeld des Eurovision Song Contests verschärft sich in Wien die Auseinandersetzung um eine mögliche Sonntagsöffnung der Geschäfte. Der ESC 2026 findet am 12., 14. und 16. Mai in der Wiener Stadthalle statt. Die Bundesregierung erhöht dabei den Druck auf die Wiener Stadtregierung, in dieser Frage eine klare Position einzunehmen.

Das internationale Musikereignis gilt als treibender Faktor in der Debatte, da mit einem deutlichen Anstieg der Besucherzahlen gerechnet wird – und damit auch mit erheblichem wirtschaftlichem Potenzial für den Wiener Handel.

Wirtschaft vs. Tradition

Die Stadtregierung sieht sich nun in der Pflicht, wirtschaftliche Interessen mit dem Grundsatz der Sonntagsruhe in Einklang zu bringen.

Die Frage nach der Ladenöffnung an Sonntagen ist dabei kein rein Wiener Phänomen, sondern spiegelt eine breitere europäische Debatte wider, in der wirtschaftliche Flexibilität und gesellschaftliche Traditionen gegeneinander abgewogen werden.