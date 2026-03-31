Trend trifft Komfort: Humanic erweitert Sneaker-Angebot

Laufschuh trifft Lebensstil: Humanic bringt mit einem neuen Konzept acht Top-Sportmarken gezielt unter ein Dach.

Performance-Sneaker haben in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht: Was einst als reines Sportschuhsegment galt, ist heute ein fester Bestandteil des urbanen Alltags – und damit auch ein wachsender Markt. Der österreichische Schuheinzelhändler Humanic reagiert auf diese Entwicklung mit einem neuen Konzept: Unter dem Namen „Humanic Sports“ werden in ausgewählten Filialen eigene Sortimentsbereiche eingerichtet, in denen Performance-Sneaker internationaler Marken gebündelt präsentiert werden. Das Leitmotiv der Initiative lautet „What it takes to win“.

Acht Marken, ein Konzept

Den inhaltlichen Kern des neuen Konzepts bilden Schuhe von acht international etablierten Sport- und Running-Marken: On, Adidas, Nike, Asics, New Balance, Brooks, Hoka und Salomon. Produktmanager Nino Scherz erläutert die strategische Ausrichtung: „Mit ‚Humanic Sports‘ erweitern wir unser Performance-Segment gezielt um Modelle, die den gestiegenen Anforderungen an Vielseitigkeit gerecht werden. Entscheidend ist dabei die Balance zwischen Funktionalität und ästhetischem Anspruch: Laufschuhe werden heute nicht mehr nur für den Sport gewählt, sondern als Produkte, die sich flexibel in unterschiedliche Lebensbereiche integrieren lassen.“

Hinter dem Konzept steht die Beobachtung, dass Konsumenten bei der Schuhwahl zunehmend Wert auf Komfort, innovative Materialien und funktionales Design legen – unabhängig davon, ob sie sich im Büro, auf Reisen oder in der Freizeit bewegen.

Lifestyle trifft Sport

Armin Weger, CEO der Leder & Schuh AG, beschreibt die Stoßrichtung des Unternehmens so: „Performance-Sneaker stehen heute für Bewegung, Komfort und Lifestyle zugleich. Mit ‚Humanic Sports‘ bringen wir diesen Trend bewusst stärker in unsere Stores und schaffen damit ein Angebot für alle, die Sport und Alltag miteinander verbinden wollen.“

Humanic positioniert sich mit den neuen „Humanic Sports“-Corners als Anlaufstelle für jene Kundinnen und Kunden, die Performance und Alltagstauglichkeit gleichermaßen suchen.