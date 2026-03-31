Dzeko trägt Bosniens WM-Traum gegen Italien auf den Schultern – Kosovo vor historischer Premiere

Vier Tickets, vier Finals, ein Abend: Europa entscheidet heute, wer 2026 bei der WM dabei ist – und wer leer ausgeht.

Für Bosnien war der Weg hierher kein Spaziergang. Im Halbfinale musste das Team bis ins Elfmeterschießen, um Wales zu bezwingen – ein dramatisches Duell, das die Nerven strapazierte und am Ende doch zugunsten der Bosnier ausging. Mittendrin, wie so oft: Edin Dzeko.

Der Kapitän hat mit mehreren Treffern maßgeblichen Anteil am bisherigen Turnierverlauf und trägt an diesem Abend die Erwartungen einer ganzen Nation auf den Schultern. In Zenica wartet nun das wohl bedeutendste Spiel der bosnischen Fußballgeschichte. Das Finale gegen Italien steigt am 31. März 2026 um 20:45 Uhr MEZ im Stadion Bilino Polje. Wer gewinnt, löst das direkte WM-Ticket für 2026.

Doch der Gegner ist von anderem Kaliber. Italien, viermal Weltmeister, kämpft nach zwei aufeinanderfolgenden Turnier-Absagen um die Rückkehr auf die internationale Bühne. Im Halbfinale ließ die Squadra Azzurra Nordirland mit 2:0 keine Chance – und steht dennoch unter immensem Druck. Für Bosnien wäre die Qualifikation ein historischer Moment: Erst einmal, im Jahr 2014, stand das Land bei einer Weltmeisterschaft dabei.

Kosovos großer Moment

Gleichzeitig brodelt es in Pristina. Kosovo empfängt die Türkei – und steht vor dem größten Moment seit seiner Aufnahme in den internationalen Fußball. Mit einem atemberaubenden 4:3-Auswärtssieg gegen die Slowakei hat sich das Team ins Finale gekämpft, das Spiel mehrfach gedreht und unter Beweis gestellt, dass es auch in schwierigen Situationen nicht aufgibt. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg zur allerersten WM-Teilnahme der Geschichte.

Die Türkei reist mit breiter Brust an. Ein 1:0 gegen Rumänien im Halbfinale reichte, um die eigene Chance zu wahren – und die Hoffnung auf die erste WM-Teilnahme seit 2002 am Leben zu halten. Die Vorzeichen sind eindeutig: Kosovo kämpft um ein Stück Geschichte, die Türkei um die Rückkehr auf die Weltbühne.

Weitere Finals

Neben den beiden Balkan-Endspielen stehen heute noch zwei weitere Finals auf dem Programm: Schweden trifft auf Polen, Tschechien auf Dänemark. Insgesamt sind 16 Mannschaften in den Playoffs im Rennen um die letzten vier europäischen WM-Startplätze. Der Modus duldet keine Kompromisse: Ein Spiel entscheidet alles – wer gewinnt, fährt zur WM, wer verliert, schaut zu Hause zu.

Wer es nicht verpassen möchte: Heute um 18:00 Uhr trifft auch Serbien auf Saudi-Arabien und in der Nacht auf morgen folgt dann ab etwa 02:00 Uhr das Duell Brasilien gegen Kroatien.