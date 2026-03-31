Nach frühem Aus: Djokovic setzt auf Fußball und Meditation in Bosnien

Nach seinem Rückzug vom Masters-Turnier in Miami gönnt sich Novak Djokovic eine Auszeit – und die führt ihn einmal mehr nach Bosnien und Herzegowina. Der Weltklasse-Tennisspieler stattete erneut den Bosnischen Pyramiden bei Visoko einen Besuch ab, wo er von Semir Osmanagic empfangen wurde. Osmanagic gilt als Entdecker der Pyramiden und leitet die Stiftung „Archäologischer Park: Bosnische Sonnenpyramide“.

Park Ravne 2

Im Mittelpunkt des Besuchs stand der Park Ravne 2 bei Visoko, wo Osmanagic seinem prominenten Gast eine Reihe neu errichteter Pavillons vorstellte. Die Anlagen sind unterschiedlichen Epochen und Kulturen gewidmet – von der Vinca-Kultur über Lepenski Vir und die Starcevo-Kultur bis hin zu illyrischen Gottheiten sowie illyrischen, slawischen und bosnischen Sagenwesen. Auch dem mittelalterlichen bosnischen Herrscher Kulin Ban ist ein Pavillon gewidmet.

Darüber hinaus wurden Büsten bedeutender Schriftsteller und Wissenschaftler der Region aufgestellt – darunter Krleza, Maksimovic, Selimovic, Dizdar, Preseren, Andric, Ujevic und Santic auf der einen sowie Milankovic, Maric-Einstein, Boskovic, Osmanagic, Pupin, Ruzicka, Prelog und Stefan auf der anderen Seite.

Sportliche Pläne

Neben dem kulturellen Programm plant Djokovic, seinen Aufenthalt in Bosnien und Herzegowina auch sportlich zu nutzen: Er will das WM-Playoff-Spiel zwischen Bosnien und Herzegowina und Italien live im Stadion verfolgen. Zuvor ließen sich Djokovic und Osmanagic bei Entspannung und Meditation nieder – um danach, wie es in einem Instagram-Beitrag heißt, energetisch aufgeladen in den weiteren Tag zu starten.