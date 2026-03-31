Bus-Provokation vor WM-Kracher: „Italiener geliefert – macht was draus!

Die Azzurri sind gelandet, Zenica brodelt – und ein Busunternehmen sorgt schon vor dem Anpfiff für den ersten Aufreger.

Die Italiener sind in Zenica angekommen – und das mit einer besonderen Begleitung. Das Busunternehmen Biss Tours, das die Squadra Azzurra in die Stadt gebracht hat, richtete via Social Media eine humorvolle Botschaft direkt an Edin Dzeko und seine Mannschaft: „Edin und Team, wir haben sie geliefert – jetzt schaut ihr, was ihr mit ihnen anstellt.“ Eine Ansage mit Augenzwinkern, die in der aufgeheizten Stimmung rund um das Qualifikationsduell bestens ankam.

Alles oder nichts

Der Anpfiff im Bilino Polje in Zenica ist für Dienstag, 31. März 2026, um 20:45 Uhr angesetzt. Das Spiel wird live auf BHT1 übertragen, einen Liveticker bietet das Portal Klix.ba an.

Für die Drachen geht es um nichts Geringeres als das WM-Ticket für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Den Einzug ins Playoff-Finale hatten sich die Bosnier im Halbfinale gegen Wales gesichert – nach einem dramatischen 4:2 im Elfmeterschießen.

Die Italiener ihrerseits qualifizierten sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg über Nordirland für das Endspiel.