Heute und Morgen heißt es „Alles oder nichts“: Ex-Yu und Österreich im Härtetest

WM-Vorbereitung, Play-off-Drama, Härtetest: Das März-Länderspielfenster hat es für Europas Teams in sich.

Das März-Länderspielfenster bringt für mehrere Teams aus dem europäischen Fußball ganz unterschiedliche Vorzeichen mit sich. Während der Countdown zur WM 2026 in Nordamerika läuft, stehen Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Österreich vor Aufgaben, die kaum unterschiedlicher sein könnten – von der gezielten Turniervorbereitung bis hin zum K.-o.-Duell ohne Rücknetz.

Kroatien in einem Prestigeduell gegen Kolumbien in Orlando. Die Partie steigt am heute Donnerstag, 26. März 2026, im Camping World Stadium und beginnt um 19.30 Uhr Ortszeit in Florida – das entspricht 00.30 Uhr in Österreich in der Nacht auf Freitag. Kein Schaulaufen, kein Testbetrieb mit halber Kraft – Reuters zufolge reist Kolumbien mit James Rodríguez, Luis Díaz und weiteren Stammkräften an. Für Nationaltrainer Zlatko Dalic ist das genau der richtige Gradmesser: Drei Monate vor dem WM-Auftakt geht es nicht ums Ergebnis, sondern darum, welche taktischen Strukturen wirklich belastbar sind.

Welche Spieler können mehr Verantwortung tragen? Wer empfiehlt sich für eine größere Rolle? Dalmacija News hebt in diesem Zusammenhang besonders Luka Vuskovic hervor und ordnet die Partie klar als Teil der WM-Vorbereitung ein. Kroatien trifft eben nicht auf einen beliebigen Gegner, sondern auf eine Mannschaft, die selbst mit ernsthaften Ambitionen nach Nordamerika reist.

Bosniens Alles-oder-nichts

Für Bosnien-Herzegowina steht dagegen kein Testspiel auf dem Programm, sondern ein Alles-oder-nichts-Duell. Heute Donnerstag, 26. März 2026, trifft die Mannschaft in Cardiff auf Wales – Anpfiff ist um 19.45 Uhr Ortszeit, also um 20.45 Uhr in Österreich. Die UEFA bestätigt: Wer dieses Duell gewinnt, trifft im Finale am 31. März auf entweder Italien oder Nordirland.

Die Anspannung rund um das Spiel wurde in den vergangenen Tagen zusätzlich befeuert: Reuters berichtete über die Debatte um Benjamin Tahirovic sowie über Aussagen von Teamchef Sergej Barbarez im Vorfeld der Partie. Am sportlichen Kern ändert das nichts – zeigt aber, wie aufgeladen dieses Duell ist. Für Bosnien geht es um die zweite WM-Teilnahme der Vereinsgeschichte.

Härtetests im Westen

Serbien reist derweil zu einem hochkarätigen Freundschaftsspiel nach Spanien. Am 27. März steht in Villarreal die Partie gegen den amtierenden Europameister auf dem Programm – eine Standortbestimmung der besonderen Art. Reuters bestätigt, dass Spanien für diese Länderspielphase unter anderem Rodri zurückholt und mehrere neue Gesichter testet.

Für Serbien ist das eine unbequeme, aber aufschlussreiche Aufgabe: Gegen eine Mannschaft dieser Klasse werden Lücken in der Defensivordnung und im Umschaltverhalten schonungslos offengelegt. Was zählt, ist der Blick auf das, was diese Partie tatsächlich ist – ein echter Härtetest gegen einen Gegner, der personell breit aufgestellt ist und selbst kurz vor der WM seinen Rhythmus sucht.

Österreich schließlich empfängt am selben Tag Ghana im Ernst-Happel-Stadion in Wien-Leopoldstadt. Das Spiel findet am Freitag, 27. März 2026, statt und beginnt um 18.00 Uhr. ORF 1 zeigt die Partie live, der Countdown startet bereits um 17.15 Uhr, der Livestream läuft zusätzlich auf ORF ON. Für das Team von Ralf Rangnick ist das mehr als eine Generalprobe: Ghana bringt Tempo, Athletik und internationale Erfahrung mit – genau jene Qualitäten, an denen sich ein europäisches Team in der Vorbereitung auf ein Weltturnier messen lassen will.