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Einbruch

Nächtlicher Coup: Einbrecher flüchten mit Bargeld über Skipiste

Nächtlicher Coup: Einbrecher flüchten mit Bargeld über Skipiste
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Flucht über die Skipiste, Versteck im Wald – ein Einbruch in Ischgl nahm eine ungewöhnliche Wendung.

In der Nacht auf Montag haben zwei Männer Bargeld aus dem Büro eines Gastronomiebetriebs in Ischgl gestohlen. Gegen 2.00 Uhr drangen die beiden bislang unbekannten Täter in die Büroräumlichkeiten des Lokals im Skigebiet ein. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten sie anschließend über die Skipiste talwärts.

Ein Mitarbeiter, der in dem Gebäude untergebracht ist, wurde auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten gelangten mit Pistenfahrzeugen in das Skigebiet.

Festnahme im Wald

Pistenraupenfahrer beobachteten, wie sich die Verdächtigen in einem Waldstück versteckten. Einer der Fahrer konnte die Polizei zu den Spuren zweier Männer führen, die sich offenbar unterhalb einer Piste in einem Wald verborgen hatten.

Dort nahmen die Beamten schließlich die beiden Tatverdächtigen fest – einen 19-Jährigen und einen 31-Jährigen aus dem Kosovo – und stellten die Beute sicher. Die Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

Laut Polizei folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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