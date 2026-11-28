Österreich zählt bei der Ärztedichte zur europäischen Spitze und leistet sich eines der teuersten Gesundheitssysteme der EU. Dennoch warten viele Patienten wochenlang auf einen Facharzttermin oder müssen tief in die eigene Tasche greifen.

Der am Mittwoch veröffentlichte Gesundheitsbericht „Health at a Glance: Europe 2026“ der OECD und der Europäischen Kommission offenbart einen bemerkenswerten Widerspruch. Mit 5,6 praktizierenden Ärzten pro 1.000 Einwohner belegt Österreich im EU-Vergleich den dritten Platz hinter Griechenland und Italien. Der EU-Durchschnitt liegt bei lediglich 4,3 Ärzten.

Auch bei den Gesundheitsausgaben liegt Österreich mit jährlich 5.348 Euro pro Einwohner im europäischen Spitzenfeld. Nur Deutschland gibt innerhalb der EU pro Kopf noch mehr aus. Doch warum kommen diese Spitzenwerte bei vielen Patienten im Alltag nicht an?

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Mehr als zwei Monate auf einen Arzttermin warten

Wie angespannt die Situation tatsächlich ist, zeigt die im Oktober veröffentlichte Österreichische Gesundheitsbefragung von Statistik Austria. Demnach warteten 26,4 Prozent der Befragten bei ihrem letzten Augenarztbesuch länger als acht Wochen. Auch in anderen Fachrichtungen sind derart lange Wartezeiten keine Seltenheit.

So hoch war der Anteil der Patienten, die länger als acht Wochen auf einen Termin warteten:

Augenheilkunde: 26,4 Prozent

Gynäkologie: 22,9 Prozent

Innere Medizin: 21,6 Prozent

Dermatologie: 20,6 Prozent

Urologie: 20,4 Prozent

Neurologie: 17,1 Prozent

Die Befragung umfasst sowohl Kassen- als auch Wahl- und Privatordinationen und unterscheidet dabei nicht zwischen Routineuntersuchungen und akuten Beschwerden.

Österreichs Kassenärzte werden kaum mehr

Einen wesentlichen Erklärungsansatz liefert die Entwicklung der vergangenen 25 Jahre. Während Österreichs Bevölkerung deutlich gewachsen ist, hat sich die Zahl der niedergelassenen Kassenärzte kaum verändert. Eine Auswertung des Portals krankenversichern.at auf Basis von Daten der Österreichischen Ärztekammer zeigt, dass ihre Zahl zwischen 2000 und 2025 lediglich von 8.203 auf 8.236 gestiegen ist.

Im selben Zeitraum erhöhte sich die Zahl der Wahlärzte hingegen von 4.768 auf 11.802, ein Anstieg um 148 Prozent. Österreich verfügt also über wesentlich mehr niedergelassene Ärzte als noch vor 25 Jahren. Der Zuwachs findet allerdings vor allem außerhalb des klassischen Kassenarztsystems statt.

Immer mehr Patienten zahlen selbst

Wie stark sich Wahl- und Privatordinationen bereits im medizinischen Alltag etabliert haben, zeigen weitere Zahlen von Statistik Austria. So fand der letzte Frauenarztbesuch bei 43,8 Prozent der befragten Patientinnen in einer Wahl- oder Privatordination statt. In der Orthopädie waren es 31 Prozent, bei Hautärzten 29,5 Prozent und in der Neurologie 27,9 Prozent.

Für viele Haushalte bedeutet der Besuch beim Wahlarzt eine zusätzliche finanzielle Belastung. Denn die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) erstattet grundsätzlich nicht 80 Prozent der tatsächlichen Wahlarztrechnung, sondern 80 Prozent jenes Betrags, den sie für die entsprechende Behandlung bei einem Kassenarzt aufgewendet hätte. Die Differenz müssen Patienten selbst bezahlen, sofern keine entsprechende Zusatzversicherung dafür aufkommt.

Das Problem könnte sich weiter verschärfen

Der aktuelle OECD-Bericht macht außerdem auf eine Entwicklung aufmerksam, die Europas Gesundheitssysteme in den kommenden Jahren zusätzlich unter Druck setzen dürfte. Rund ein Drittel der Ärzte in der EU ist bereits 55 Jahre oder älter. Gleichzeitig steigt durch die alternde Bevölkerung der Bedarf an medizinischer Betreuung.

Hinzu kommen regionale Unterschiede, sinkende durchschnittliche Arbeitszeiten in vielen europäischen Ländern und Schwierigkeiten, ausreichend Mediziner für bestimmte Fachrichtungen zu gewinnen. Die entscheidende Frage für Österreich lautet daher nicht allein, wie viele Ärzte im Land arbeiten. Viel wichtiger ist, wie viele davon für die Bevölkerung zeitnah und ohne hohe zusätzliche Kosten erreichbar sind.

Denn für einen Patienten, der seit Wochen auf einen Termin wartet, ist ein europäischer Spitzenplatz in der Ärztestatistik nur ein schwacher Trost.