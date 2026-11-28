Wer regelmäßig bei Temu bestellt, kennt die hohen Rabatte, blinkenden Glücksräder und Hinweise auf angeblich fast ausverkaufte Produkte. Nach einer Intervention europäischer Verbraucherschutzbehörden muss die chinesische Shoppingplattform nun zahlreiche ihrer Geschäftspraktiken verändern.

Ausgerechnet einen Tag vor dem Black Friday, am 26. November, gab die Europäische Kommission bekannt, dass sich Temu zu weitreichenden Änderungen verpflichtet hat. Vorausgegangen war eine knapp zweijährige Untersuchung europäischer Verbraucherschutzbehörden. Im Mittelpunkt stehen Methoden, die Konsumenten zu Kaufentscheidungen verleiten können, die sie unter anderen Umständen möglicherweise nicht getroffen hätten. Die Änderungen betreffen sämtliche EU-Mitgliedstaaten und damit auch Kunden in Österreich, Deutschland, Kroatien und Slowenien.

Wenn 80 Prozent Rabatt keine 80 Prozent Ersparnis bedeuten

Besonders kritisch sehen die europäischen Behörden die bisherige Darstellung von Preisnachlässen. Temu hat sich verpflichtet, künftig deutlicher zwischen tatsächlichen Rabatten und bloßen Preisvergleichen zu unterscheiden. Warum das wichtig ist, verdeutlicht ein einfaches Beispiel. Wird ein Produkt für zehn Euro angeboten und daneben ein durchgestrichener Preis von 50 Euro angezeigt, entsteht der Eindruck einer Ersparnis von 80 Prozent. Wurde das Produkt zuvor allerdings regelmäßig für zwölf Euro verkauft, beträgt die tatsächliche Preisreduktion gegenüber diesem Preis lediglich rund 17 Prozent.

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Nach österreichischem Preisauszeichnungsgesetz müssen Händler bei angekündigten Preisermäßigungen grundsätzlich den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage im selben Vertriebskanal als Referenz heranziehen. Zudem sollen bei Temu sämtliche anfallenden Steuern und Gebühren vor Abschluss der Bestellung transparent ersichtlich sein.

Mit psychologischen Tricks zum Kauf verleitet

Auch die Gestaltung der Shoppingplattform geriet ins Visier der Verbraucherschützer. Hinweise auf angeblich knapp werdende Lagerbestände können bei Kunden das Gefühl erzeugen, sofort handeln zu müssen, um ein Angebot nicht zu verpassen. In der Verhaltenspsychologie spricht man dabei unter anderem vom sogenannten Knappheitseffekt. Menschen messen Produkten häufig einen höheren Wert bei, wenn deren Verfügbarkeit begrenzt erscheint. Dadurch kann die Bereitschaft steigen, spontan Geld auszugeben.

Temu hat sich nun verpflichtet, auf entsprechende aggressive Kaufaufforderungen auf seiner Startseite und in Produktübersichten zu verzichten. Auch verpflichtende Glücksspielelemente, bei denen Nutzer beispielsweise zunächst ein digitales Glücksrad drehen müssen, um Zugang zum Marktplatz zu erhalten, sollen verschwinden. Freiwillige spielerische Funktionen sind damit allerdings nicht grundsätzlich verboten.

Österreich setzt bei Kontrollen auf künstliche Intelligenz

Dass irreführende Rabatte keineswegs ausschließlich ein Problem chinesischer Shoppingplattformen sind, zeigt eine aktuelle Initiative des österreichischen Wirtschaftsministeriums. Rund um den Black Friday kontrolliert das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) verstärkt Onlinehändler und Verkaufsplattformen. Mithilfe künstlicher Intelligenz werden auffällige Anbieter mindestens 30 Tage lang beobachtet und ihre Preisentwicklungen dokumentiert.

Bereits im vergangenen Jahr wurden bei Schwerpunktkontrollen von insgesamt 19 Unternehmen unzulässige Rabattangaben festgestellt. Besonders bemerkenswert ist eine weitere Erkenntnis der Behörden: Teilweise wurden Kunden unterschiedliche Preise angezeigt, je nachdem, ob sie ein Angebot über ihr Smartphone oder ihren Computer aufgerufen hatten. Ein Preisvergleich auf unterschiedlichen Geräten kann sich daher durchaus lohnen.

Verlässlichere Bewertungen und schnellere Rückerstattungen

Auch bei Produktbewertungen muss Temu nachbessern. Die Plattform soll gefälschte Rezensionen besser erkennen und Kunden eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, verdächtige Bewertungen zu melden. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen, Rückerstattungen innerhalb von 14 Tagen abzuwickeln, den Kundenservice auszubauen und Rücktrittsformulare in sämtlichen Amtssprachen der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums bereitzustellen.

Dabei handelt es sich teilweise um Rechte, die europäischen Konsumenten bereits heute gesetzlich zustehen. Bei gewöhnlichen Online-Warenkäufen können Kunden grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen vom Kaufvertrag zurücktreten. Gesetzliche Ausnahmen bleiben bestehen.

Österreich hat Temu bereits vor Gericht gebracht

Die aktuellen europäischen Maßnahmen sind nicht die erste Intervention gegen die Geschäftspraktiken des Unternehmens. Bereits im März 2026 erzielte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des österreichischen Sozialministeriums einen rechtskräftigen gerichtlichen Vergleich mit Temu. Dieser verpflichtet die Plattform unter anderem zu einem besseren Minderjährigenschutz, mehr Transparenz bei ihren Empfehlungsalgorithmen und der Möglichkeit, personalisierte Produktempfehlungen vollständig abzuschalten.

Nach Angaben der europäischen Verbraucherschutzbehörden hat Temu bereits zahlreiche der nun vereinbarten Änderungen umgesetzt. Ob das Unternehmen sämtliche Verpflichtungen dauerhaft einhält, soll weiterhin kontrolliert werden. Für Konsumenten bleibt gerade während des Weihnachtsgeschäfts eine einfache Überlegung besonders wertvoll: Wer ein Produkt ausschließlich deshalb kauft, weil es angeblich stark reduziert ist, spart möglicherweise kein Geld, sondern gibt welches aus, das er ursprünglich gar nicht ausgeben wollte.