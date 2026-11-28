Fast jeder zweite Mensch, der bereits einen Brand in den eigenen vier Wänden erlebt hat, verfügte zum Zeitpunkt des Feuers über keinen einzigen Rauchwarnmelder. Besonders bemerkenswert ist dabei die österreichische Rechtslage: Ob solche Geräte verpflichtend installiert werden müssen, hängt auch vom Alter des Gebäudes ab.

Pünktlich zum ersten Adventwochenende warnen das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), der Österreichische Versicherungsverband und die Brandverhütungsstelle Oberösterreich vor einer erhöhten Brandgefahr in privaten Haushalten. Eine am 24. November präsentierte Untersuchung unter 4.115 Personen zeigt, wie verbreitet das Risiko tatsächlich ist. 14 Prozent der Befragten haben bereits einen Brand im eigenen Zuhause erlebt. Bei 49 Prozent der Brandbetroffenen war zum damaligen Zeitpunkt in keinem einzigen Raum ein Rauchwarnmelder installiert.

Dabei könnten bereits vergleichsweise günstige Geräte im Ernstfall lebensrettende Minuten verschaffen.

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Rauchwarnmelder sind nicht in jeder Wohnung verpflichtend

Ein Blick auf die österreichischen Bauvorschriften offenbart einen bemerkenswerten Unterschied zwischen älteren und neu errichteten Wohngebäuden. Während Rauchwarnmelder bei Neubauten österreichweit vorgeschrieben sind, besteht nach Angaben des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes lediglich in Kärnten eine generelle Nachrüstpflicht für bestehende Wohngebäude.

Wer beispielsweise in einer älteren Wiener Altbauwohnung lebt, kann daher nicht automatisch davon ausgehen, dass der Vermieter gesetzlich zur nachträglichen Installation verpflichtet ist. Entscheidend sind unter anderem die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Bauvorschriften sowie später erfolgte bauliche Veränderungen. In Kärnten ist sogar die Wartung ausdrücklich gesetzlich geregelt. Wohnungseigentümer oder Mieter müssen die Funktionsfähigkeit der Geräte grundsätzlich mindestens einmal jährlich überprüfen, sofern dies nicht bereits durch die Hausverwaltung erfolgt.

Wien bietet kostenlose Rauchwarnmelder an

Eine besonders interessante Möglichkeit gibt es für Bewohner von Wiener Gemeindewohnungen. Vor genau einem Jahr kündigte Wiener Wohnen eine groß angelegte Nachrüstungsaktion an, mit der sämtliche Gemeindewohnungen mit entsprechenden Warnmeldern ausgestattet werden sollen. Zum Zeitpunkt der Ankündigung verfügten rund 147.000 der insgesamt 220.000 Gemeindewohnungen noch über keinen Rauchwarnmelder.

Wiener Wohnen übernimmt sowohl die Kosten für die Geräte als auch deren fachgerechte Montage. Bei vorhandenen fanggebundenen Gasgeräten, beispielsweise bestimmten Gasthermen, werden zusätzlich Kohlenmonoxidwarnmelder installiert. Mieter können unter der Wiener-Wohnen-Servicenummer 05 75 75 75 einen kostenlosen Montagetermin vereinbaren.

Die größte Gefahr lauert nicht beim Adventkranz

Obwohl in der Vorweihnachtszeit insbesondere vor brennenden Kerzen und Adventkränzen gewarnt wird, entsteht ein Brand laut der aktuellen KFV-Untersuchung am häufigsten in der Küche. Unbeaufsichtigtes Kochen, überhitztes Speiseöl und brennbare Gegenstände auf eingeschalteten Herdplatten zählen zu den häufigen Ursachen.

Gerade während der Feiertage, wenn mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden und zahlreiche Familienmitglieder zu Besuch sind, können Ablenkungen gefährlich werden. Besonders wichtig ist dabei eine Regel, die im Ernstfall über das Ausmaß eines Brandes entscheiden kann: Brennendes Speiseöl darf niemals mit Wasser gelöscht werden. Dadurch kann eine explosionsartige Ausbreitung des Feuers ausgelöst werden.

754 Millionen Euro an Versicherungsleistungen

Auch die wirtschaftlichen Folgen von Bränden sind erheblich. Im vergangenen Jahr erbrachten österreichische Versicherungsunternehmen im Bereich der Feuerversicherungen Leistungen in Höhe von insgesamt 754 Millionen Euro. Noch schwerwiegender ist jedoch die menschliche Bilanz. Österreichweit kamen 2025 insgesamt 46 Menschen bei Bränden ums Leben. Das Durchschnittsalter der Todesopfer lag bei knapp 68 Jahren.

Gerade vor Weihnachten lohnt es sich daher, nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch jene älterer Eltern oder Großeltern auf funktionierende Rauchwarnmelder zu überprüfen.

Experten empfehlen entsprechende Geräte in Wohn- und Schlafräumen sowie in Fluren, die als Fluchtwege dienen. Brennende Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben. Mit zunehmender Austrocknung von Adventkränzen und Christbäumen steigt die Brandgefahr im Verlauf der Feiertage zusätzlich. Hat sich ein Feuer bereits ausgebreitet, sollten Bewohner keine riskanten Löschversuche unternehmen, sondern sich in Sicherheit bringen und unter der Notrufnummer 122 die Feuerwehr verständigen.

Ein Rauchwarnmelder gehört sicherlich nicht zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Für Menschen, die in älteren Wohnungen leben, könnte er jedoch eines der sinnvollsten sein.