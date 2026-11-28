Hinterzimmer als Firmensitz, Rechnungen aus dem Internetcafé. Hinter einem Millionenschaden sollen elf Beschuldigte stecken.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Anklage gegen elf Beschuldigte erhoben. Ihnen werden mutmaßlich organisierte Schwarzarbeit, Scheinrechnungen und Abgabenbetrug in Millionenhöhe zur Last gelegt. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig, für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Laut einem Bericht des „Kurier“ soll ein 51-jähriger Glaserer das Firmengeflecht von einem Büro in Wien-Ottakring aus geführt haben. In dem Netzwerk sollen rund 800 Reinigungskräfte, überwiegend Frauen, schwarz beschäftigt gewesen sein. Manche von ihnen seien trotz Vollzeittätigkeit nur für wenige Stunden gemeldet gewesen, andere gar nicht.

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Einzelne sollen nebenbei Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen haben. Eine Zeugin sagte bei ihrer Befragung, wie der „Kurier“ schreibt: „Das haben alle gewusst“. Die Ermittler beziffern den Umfang der nicht gemeldeten Arbeit auf 300.000 Stunden im Zeitraum von 2014 bis 2023. Den Lohn sollen die Frauen in Lokalen, Büros und auf einer Tankstelle bar ausbezahlt bekommen haben.

Methoden des Netzwerks

Aufrechterhalten worden sein soll das System durch vorgeschobene Geschäftsführer, Scheinverträge und fingierte Rechnungen. Drohte eine Aufdeckung, seien Unternehmen in die Insolvenz geschickt und durch neue ersetzt worden. Teils hätten kleine Hinterzimmer oder leerstehende Wohnungen als Firmensitze fungiert. Manche Betriebe hätten nicht einmal einen Computer besessen, die Rechnungen seien in einem Internetcafé ausgedruckt worden. Zu den Auftraggebern der Reinigungsfirmen zählten auch namhafte Kunden.

Lange Ermittlungen

Vier Jahre lang wurde in der Causa ermittelt. Im September 2022 wurden an 17 Firmenadressen Durchsuchungen vorgenommen. Vor Gericht stehen Klaus Ainedter, Philipp Wolm und Christian Werner als Rechtsanwälte Beschuldigten zur Seite.