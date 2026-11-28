Österreich geht heute eine Stunde früher schlafen als noch 2018, treibt häufiger Sport und verbringt weniger Zeit hinter dem Steuer. Trotzdem fühlen sich mehr Menschen im Alltag überfordert, besonders deutlich zeigt sich das bei der jungen Generation.

Wie sehr sich eine Gesellschaft innerhalb weniger Jahre verändern kann, zeigt eine im November veröffentlichte Untersuchung des österreichischen Meinungsforschungsinstituts Marketagent. Für die Studie „24 Stunden Österreich“ wurden 1.000 Menschen zwischen 14 und 69 Jahren zu ihrem jeweils vergangenen Tag befragt. Der Vergleich mit einer entsprechenden Erhebung aus dem Jahr 2018 zeichnet das Bild einer Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht bewusster lebt, aber keineswegs entspannter geworden ist.

Der Morgen beginnt anders als früher

Um 6.30 Uhr beginnt für die Befragten an Werktagen typischerweise der Tag. Am Wochenende verschiebt sich das Aufstehen auf 7.35 Uhr. Jeder Zweite startet gut gelaunt in den Morgen, während sich lediglich neun Prozent als Morgenmuffel erweisen.

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Deutlich verändert haben sich hingegen die morgendlichen Gewohnheiten. Während 2018 noch 32 Prozent Radio hörten, sind es heute 21 Prozent. Auch die gedruckte Tageszeitung hat an Bedeutung verloren. Mittlerweile nutzt jeder Vierte bereits am Morgen soziale Medien.

Interessanterweise wächst gleichzeitig der Anteil jener Menschen, die ihren Tag ganz ohne Medien beginnen. Vor acht Jahren waren es 17 Prozent, mittlerweile sind es 25 Prozent.

Das Auto verliert an Bedeutung

Auch auf dem Weg zur Arbeit zeigt sich ein bemerkenswerter Wandel. Während 2018 noch 63 Prozent der befragten Erwerbstätigen mit dem Auto zur Arbeit fuhren, sind es heute 47 Prozent. Fast jeder Vierte nutzt öffentliche Verkehrsmittel, 14 Prozent gehen zu Fuß. Besonders auffällig ist die Entwicklung beim Fahrrad: Sein Anteil hat sich von vier auf zehn Prozent mehr als verdoppelt. Ob dafür gestiegene Mobilitätskosten, ein besseres Verkehrsangebot oder veränderte persönliche Einstellungen verantwortlich sind, lässt sich aus der Befragung allein nicht ableiten.

Österreich entdeckt das Kochen und den Sport wieder

Eine positive Entwicklung zeichnet sich bei Ernährung und Bewegung ab. Mittlerweile bereitet fast jeder Zweite frische Mahlzeiten selbst zu. Gleichzeitig greifen die Befragten häufiger zu Gemüse und seltener zu Fleisch, Wurst und Süßigkeiten als noch vor acht Jahren. Auch alkoholische Getränke verlieren im Alltag an Bedeutung. Während 2018 noch 27 Prozent am Vortag Alkohol konsumiert hatten, waren es bei der aktuellen Befragung 22 Prozent.

Besonders deutlich fällt der Unterschied beim Sport aus. Vor acht Jahren hatten lediglich 17 Prozent der Befragten am jeweils vergangenen Tag Sport betrieben. Heute sind es 28 Prozent. Auch die typische Dauer der sportlichen Betätigung ist von 50 auf 60 Minuten gestiegen.

Moderne Gesellschaft, traditionelle Aufgabenverteilung

Während sich Mobilität, Ernährung und Freizeitverhalten innerhalb weniger Jahre erheblich verändert haben, vollzieht sich der Wandel innerhalb der Familien wesentlich langsamer. Zwar beteiligen sich heute mehr Männer an der Kinderbetreuung als noch 2018. Die Hauptverantwortung liegt jedoch weiterhin überwiegend bei den Frauen. 45 Prozent der befragten Frauen mit Kindern im Haushalt gaben an, hauptsächlich für deren Betreuung zuständig gewesen zu sein. Bei den Männern waren es lediglich 13 Prozent.

Auch die Zeitverwendungserhebung 2021/22 von Statistik Austria verdeutlicht dieses Ungleichgewicht. Frauen übernehmen demnach rund zwei Drittel der unbezahlten Arbeit, zu der neben der Kinderbetreuung auch Hausarbeit und die Unterstützung von Angehörigen zählen.

Ausgerechnet junge Menschen fühlen sich besonders überfordert

Eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse der neuen Untersuchung betrifft das psychische Wohlbefinden. Obwohl die Befragten häufiger Sport treiben und früher ins Bett gehen, hat das Gefühl der Überforderung zugenommen. Mehr als jeder Dritte fühlte sich am vergangenen Tag zumindest einmal überfordert. Besonders ausgeprägt ist dieses Empfinden bei jungen Menschen.

Unter den 14- bis 19-Jährigen waren es beinahe zwei Drittel, unter den 20- bis 29-Jährigen fast die Hälfte. Bei den 60- bis 69-Jährigen berichtete hingegen lediglich jeder Fünfte von einem solchen Gefühl. Welche konkreten Ursachen hinter diesen erheblichen Generationenunterschieden stehen, beantwortet die Untersuchung nicht abschließend.

Um 22 Uhr gehen die Lichter aus

Die vielleicht überraschendste Veränderung zeigt sich am Ende des Tages. Während die typische Schlafenszeit 2018 noch bei 23 Uhr lag, gehen die Befragten mittlerweile bereits um 22 Uhr ins Bett. Trotz beruflicher Belastungen, familiärer Verpflichtungen und persönlicher Sorgen ziehen die meisten Menschen eine positive Tagesbilanz. 71 Prozent zeigten sich mit ihrem vergangenen Tag zufrieden.

Die Untersuchung offenbart damit einen bemerkenswerten gesellschaftlichen Widerspruch: Österreich verändert seine Gewohnheiten, bewegt sich mehr und achtet offenbar stärker auf seine Gesundheit. Doch ein gesundheitsbewussterer Lebensstil bedeutet nicht automatisch ein sorgenfreieres Leben.