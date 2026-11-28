Ein verspäteter Zug kann aus einer günstigen Bahnreise schnell ein teures Vergnügen machen. Die EU arbeitet an neuen Fahrgastrechten, die genau das verhindern sollen, am Montag steht das Vorhaben erneut auf der Tagesordnung der europäischen Verkehrsminister.

Wer mit dem Zug von Österreich nach Deutschland, Slowenien oder Kroatien reist, muss häufig mehrere Verbindungen unterschiedlicher Bahnunternehmen miteinander kombinieren. Was bei der Buchung wie eine zusammenhängende Reise aussieht, kann rechtlich aus mehreren voneinander unabhängigen Beförderungsverträgen bestehen. Genau das kann für Reisende zum Problem werden. Kommt der erste Zug zu spät und ist der Anschluss bereits abgefahren, müssen Betroffene unter Umständen auf eigene Kosten ein neues Ticket kaufen oder sogar eine zusätzliche Übernachtung bezahlen. Am kommenden Montag, dem 30. November, werden die EU-Verkehrsminister in Brüssel über den aktuellen Stand eines Maßnahmenpakets informiert, mit dem die Europäische Kommission solche Probleme künftig verhindern möchte.

Eine Reise, ein Ticket, durchgehender Schutz

Das im Mai 2026 vorgestellte Gesetzespaket soll grenzüberschreitende Bahnreisen grundlegend vereinfachen. Künftig sollen Fahrgäste Verbindungen unterschiedlicher Bahnunternehmen auf einer Buchungsplattform vergleichen und mit einem einzigen Buchungsvorgang erwerben können. Die entscheidende Neuerung betrifft allerdings nicht den Kauf der Fahrkarten, sondern die damit verbundenen Rechte.

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Wer mehrere Zugverbindungen gemeinsam bucht, soll künftig auch dann während der gesamten Reise geschützt sein, wenn unterschiedliche Bahnunternehmen beteiligt sind. Verpasst ein Fahrgast aufgrund einer Verspätung oder eines Zugausfalls seinen Anschluss, sollen ihm unter den vorgesehenen Voraussetzungen folgende Leistungen zustehen:

Kostenlose Weiterbeförderung zum Reiseziel

Erstattung des Fahrpreises, wenn die Reise ihren Zweck verloren hat

Entschädigung bei entsprechenden Verspätungen

Verpflegung während längerer Wartezeiten

Unterkunft, wenn eine Weiterreise erst am nächsten Tag möglich ist

Darüber hinaus möchte die EU verhindern, dass Anbieter zusammenhängende Reisen unnötig in mehrere separate Fahrkarten aufteilen und dadurch den Schutz der Reisenden einschränken.

Warum das gerade für Österreich interessant ist

Aufgrund seiner geografischen Lage ist Österreich ein wichtiger Knotenpunkt im europäischen Bahnverkehr. Wer beispielsweise von Wien nach Zagreb, München oder an die slowenische Adriaküste reist, kann auf Verbindungen unterschiedlicher nationaler und privater Bahngesellschaften angewiesen sein. Gerade bei internationalen Reisen, bei denen bestimmte Züge nur wenige Male täglich verkehren, kann ein einziger verpasster Anschluss erhebliche Konsequenzen haben.

Auch innerhalb Österreichs besteht dieses Problem. Wer beispielsweise von Linz mit der Westbahn nach Salzburg und anschließend mit den ÖBB nach Zell am See fährt, sollte darauf achten, ob beide Verbindungen rechtlich als zusammenhängende Reise gelten. Entscheidend ist nämlich nicht allein, wie viele Fahrkarten ein Reisender besitzt, sondern welcher Beförderungsvertrag beim Kauf zustande gekommen ist.

Diese Rechte haben Reisende bereits heute

Wer mit einer sogenannten Durchgangsfahrkarte unterwegs ist, genießt schon jetzt einen umfassenderen Schutz durch die europäischen Fahrgastrechte. Bei einer Verspätung am vertraglich vereinbarten Zielort besteht grundsätzlich Anspruch auf folgende Entschädigungen:

60 bis 119 Minuten Verspätung: 25 Prozent des Fahrpreises

Ab 120 Minuten Verspätung: 50 Prozent des Fahrpreises

Unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen können diese Entschädigungsansprüche allerdings entfallen. Eine weitere Regelung kennen viele Reisende nicht: Bietet das Bahnunternehmen innerhalb von 100 Minuten nach der planmäßigen Abfahrt des verspäteten oder ausgefallenen Zuges beziehungsweise des verpassten Anschlusses keine alternative Verbindung an, dürfen Betroffene unter den gesetzlichen Voraussetzungen ihre Weiterreise selbst mit einem anderen Zug oder öffentlichen Bus organisieren. Notwendige und angemessene Kosten sind vom zuständigen Bahnunternehmen zu erstatten. Bei getrennten Beförderungsverträgen besteht dieser Schutz jedoch nicht automatisch für die gesamte Reisekette.

Worauf Reisende vor Weihnachten achten sollten

Bis die geplanten EU-Regelungen tatsächlich in Kraft treten, sollten Reisende insbesondere bei internationalen Verbindungen prüfen, ob sie eine Durchgangsfahrkarte oder mehrere voneinander unabhängige Tickets erwerben. Bei Problemen mit Bahnunternehmen können sich Betroffene in Österreich nach einem erfolglosen Einigungsversuch kostenlos an die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) wenden.

Wann die geplante Reform in Kraft treten könnte, steht noch nicht fest. Das Europäische Parlament und der Rat der EU müssen sich zunächst auf die endgültigen Bestimmungen einigen. Für Millionen Bahnreisende könnte die Reform jedoch einen entscheidenden Unterschied machen: Wer unverschuldet seinen Anschluss verpasst, soll künftig nicht mehr allein deshalb auf zusätzlichen Kosten sitzen bleiben, weil zwei unterschiedliche Unternehmen seine Züge betreiben.