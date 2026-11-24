Ein geschenktes Kärtchen in der Volksschule hat sein Leben verändert. Jetzt hält ein Niederösterreicher einen Titel, den vor ihm keiner hatte.

Stefan Schütz ist Weltmeister. Der 30-jährige Niederösterreicher hat die „Magic: The Gathering World Championship“ gewonnen und steht damit als erster Österreicher an der Spitze des Sammelkartenspiels. Die Weltmeisterschaft fand vom 13. bis 15. November 2026 in Atlanta statt, im Finale besiegte Stefan Schütz Eduardo Sajgalik.

Sein Gefühl nach dem Triumph fasst Schütz in zwei Worten zusammen: „Ganz arg!“ Der Titel bringt 100.000 Dollar Preisgeld ein. Außerdem darf er eine eigene „Magic“-Karte mit seinem Porträt gestalten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Weg zur Spitze

Den Einstieg verdankt Schütz einem Schulfreund, der ihm in der Volksschule eine Karte gab. Inzwischen ist das Spiel sein Hauptberuf. Mit 14 Jahren trat er zum ersten Mal bei Turnieren in Wien an, danach wurden es immer mehr Auftritte. Sein erstes internationales Turnier führte ihn nach Belgien.

Für Schütz liegt „Magic“ irgendwo zwischen Schach und Poker. „Du hast zum einen den Glücksfaktor, welche Karte man zieht, aber es gibt viele Mechaniken, die du selbst bestimmen kannst“, erklärt er.

Wer bei der Weltmeisterschaft antreten will, muss über das ganze Jahr hinweg bei internationalen Wettbewerben Punkte sammeln. Das schlägt finanziell kräftig zu Buche. „Magic ist ein Luxushobby“, sagt Schütz. „Das Reisen und die Karten selbst sind sehr kostenintensiv“.

Neue Ziele

Mit dem Titel ist der Ehrgeiz nicht gestillt. „Ich wollte immer schon gegen die besten Spieler der Welt antreten. Das will ich immer noch. Es gibt eine Hall of Fame, da will ich hineinkommen“, sagt Schütz.

Wer dort aufgenommen werden will, muss konstant in der obersten Liga mitspielen. Ein einzelner Weltmeistertitel genügt dafür nicht.

Wie seine persönliche Karte aussehen wird, ist noch offen. Eine Richtung gibt Schütz bereits vor: „Ich weiß noch nicht ganz genau, wie sie ausschauen soll, aber vermutlich wird sie ähnlich dem Deck sein, mit dem ich gewonnen habe“.