Ein dichtes Fahnenmeer überspannt die Straße, Passanten zücken ihre Handys. Der Anlass für den Aufwand liegt im Jahr 1943.

Vor dem morgigen Tag der Staatlichkeit ist die Titova-Straße beflaggt. An Seilen gespannte Fahnen reichen von einer Straßenseite zur anderen und säumen die Straße in dichten Reihen.

Auch auf dem Dach des Gebäudes der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina weht die Staatsflagge.

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An einzelnen Häusern hängen größere Fahnen an den Fassaden über dem Gehsteig. Bei sonnigem Wetter waren heute Nachmittag zahlreiche Passanten in der Titova-Straße unterwegs. Manche von ihnen blieben stehen und fotografierten die Beflaggung.

Historischer Hintergrund

Der Feiertag geht auf den 25. November 1943 zurück. An diesem Tag trat in Mrkonjić Grad der Antifaschistische Landesrat der Volksbefreiung von Bosnien und Herzegowina (ZAVNOBiH) zu seiner ersten Tagung zusammen. Dabei wurde die Staatlichkeit von Bosnien und Herzegowina bestätigt.

In der Föderation Bosnien und Herzegowina ist morgen ein arbeitsfreier Tag.