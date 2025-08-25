Electric Love-Tragödie: Deutscher starb an Partydroge

Die tödliche Party-Nacht eines 22-Jährigen ist aufgeklärt: Der deutsche Besucher des Electric Love Festivals starb an einer Amphetamin-Überdosis.

Nach sieben Wochen Untersuchung steht die Todesursache des 22-jährigen Festivalbesuchers fest, der am 5. Juli 2025 beim Electric Love Festival in Salzburg verstarb. Wie aus den polizeilichen Ermittlungen hervorgeht, erlag der junge Mann aus Deutschland einer Überdosis Amphetamin.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg bestätigte am Montag das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens, das eine letale Konzentration der synthetischen Droge im Körper des Verstorbenen nachweist. „Das Ermittlungsverfahren ist damit aber noch nicht abgeschlossen“, erklärte Ricarda Eder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, gegenüber der APA.

Laut Polizei und Veranstalter kam es während des Festivals zu einem Zwischenfall mit dem Sicherheitspersonal, bei dem der 22-jährige Deutsche das Bewusstsein verlor. Trotz sofortiger notärztlicher Maßnahmen verstarb der junge Mann noch am Einsatzort am Salzburgring.

Festival traditionell im Juli

Das Electric Love Festival fand vom 3. bis 5. Juli 2025 am Salzburgring statt und lockte erneut zehntausende Besucher an. Der tragische Vorfall überschattete den letzten Tag der dreitägigen Großveranstaltung.

Laufende Untersuchungen

Obwohl nun Klarheit über die unmittelbare Todesursache besteht, dauern die behördlichen Untersuchungen zu den genauen Umständen des Vorfalls in Plainfeld weiterhin an.