Während Panzer durch Belgrad rollen und erstmals eine Frau lebenslang hinter Gittern sitzt, kämpft Serbien an einer anderen Front: Ohne ausländische Arbeitskräfte droht der Wirtschaft der Kollaps.

Serbien steht vor einer Reihe komplexer Herausforderungen, die das gesellschaftliche Gefüge des Landes belasten. In Belgrad verschärft die Präsenz von Militärfahrzeugen und Panzern in Novi Beograd die ohnehin angespannte Atmosphäre. Die Hauptstadt, die seit Jahren mit infrastrukturellen Defiziten kämpft, erlebt durch diese militärische Demonstration einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor, der die Bevölkerung zunehmend beunruhigt.

Ein Präzedenzfall in der serbischen Rechtsgeschichte sorgte kürzlich für Aufsehen: Das Oberste Gericht in Novi Pazar verhängte gegen eine Frau aus Sjenica eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes an ihrer Schwiegermutter. Diese Entscheidung markiert den ersten Fall einer lebenslangen Haftstrafe für eine weibliche Verurteilte in Serbien und hat landesweit juristische Diskussionen ausgelöst.

Ausländische Arbeitskräfte

Der serbische Arbeitsmarkt leidet unter einem gravierenden Fachkräftemangel, der sowohl einfache als auch hochqualifizierte Positionen betrifft. Wie Jelena Jevtovic vom Arbeitgeberverband Serbiens bestätigt, sind mittlerweile über 50.000 ausländische Arbeitskräfte im Land beschäftigt – mit steigender Tendenz. Die Mehrheit dieser Arbeitnehmer stammt aus Russland, China, der Türkei und Nepal.

Das Ausmaß der Arbeitsmarktproblematik verdeutlichen die offiziellen Zahlen: Über 100.000 Anträge auf Arbeitserlaubnis für Ausländer wurden allein 2024 gestellt, wie das Zentrum für Schutz und Unterstützung für Asylbewerber vermeldet. Obwohl die Arbeitslosenquote im zweiten Quartal 2025 auf 8,5 Prozent sank – nach 9,1 Prozent zu Jahresbeginn – bleiben 267.000 Personen ohne Beschäftigung. Paradoxerweise verdeutlicht dies die strukturelle Diskrepanz zwischen verfügbaren Arbeitskräften und dem tatsächlichen Qualifikationsbedarf der Wirtschaft.

Für die wirtschaftliche Entwicklung Serbiens sind diese internationalen Arbeitskräfte inzwischen unverzichtbar geworden, um die Personallücken zu schließen. Die Eingliederung der ausländischen Mitarbeiter verläuft jedoch nicht reibungslos. Kommunikationsbarrieren und kulturelle Differenzen erschweren den Anpassungsprozess, obwohl viele der Arbeitskräfte keine langfristige Perspektive in Serbien anstreben.

Zur Vereinfachung wurden Anpassungen im Ausländerbeschäftigungsgesetz vorgenommen, die den bürokratischen Aufwand bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen reduzieren. Die Erwerbsbeteiligungsquote liegt derzeit bei 56,2 Prozent, was die anhaltenden Herausforderungen bei der vollständigen Integration aller verfügbaren Arbeitskräfte in den Wirtschaftskreislauf unterstreicht.

Institutionelle Konflikte

Im Bildungssektor zeichnen sich Konflikte ab. Der Rektor der Universität Belgrad, Vladan Djokic, hat die Entlassung von Tatjana Simic, Dekanin der Medizinischen Fakultät, als rechtswidrig kritisiert. Diese Personalentscheidung verstößt nach seiner Einschätzung gegen die geltenden Statuten der Universität und der Fakultät, was die Debatte um die Autonomie der Hochschulen neu entfacht hat.

Das kulturelle Leben in Belgrad erfährt durch den Besuch internationaler Prominenz wie Steven Seagal und Jackie Chan einen temporären Aufschwung. Diese Auftritte internationaler Stars verleihen der Stadt nicht nur einen Hauch von Glamour, sondern rücken Serbien auch als kulturellen Standort ins internationale Rampenlicht.

Die Gesamtsituation in Serbien bleibt vielschichtig und von zahlreichen Problemen geprägt.

Die politischen Spannungen, wirtschaftlichen Engpässe und sozialen Herausforderungen erfordern tiefgreifende Strukturreformen, um das Land auf einen stabileren Entwicklungspfad zu führen.