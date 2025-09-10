Zebrastreifen-Drama: 85-Jährige von Lkw erfasst – Fahrerin bemerkte nichts

Tragisches Ende eines Alltags-Moments: Eine 85-jährige Fußgängerin wurde von einem Lkw erfasst, dessen Fahrerin den Unfall nicht einmal bemerkte.

Im Salzburger Stadtteil Itzling ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Lkw-Fahrerin aus Rumänien hatte an der Kreuzung Elisabethstraße/August-Gruber-Straße verkehrsbedingt angehalten. Beim Wiederanfahren übersah sie eine 85-jährige Fußgängerin, die gerade den Schutzweg vor dem Fahrzeug überquerte.

Die Seniorin wurde vom Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Bemerkenswert ist, dass die Lkw-Lenkerin den Zusammenstoß nicht wahrnahm und erst durch einen Passanten auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Ein sofort durchgeführter Alkoholtest bei der Fahrerin verlief negativ.

Rettungskräfte versorgten die schwerverletzte Salzburgerin noch an der Unfallstelle, bevor sie ins Unfallkrankenhaus Salzburg transportiert wurde.

Dort erlag die 85-Jährige jedoch ihren schweren Verletzungen.

