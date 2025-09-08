Drama beim Fangenspielen: 9-Jährige von Auto erfasst

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Rutzenham verletzt. Das Kind spielte gegen 17.45 Uhr mit anderen Kindern Fangen, als es plötzlich hinter einem schwer einsehbaren Hauseck auf die Fahrbahn lief.

📍 Ort des Geschehens

Unvermeidbarer Zusammenstoß

Eine 71-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Vöcklabruck, die zu diesem Zeitpunkt von Altensam in Richtung Ennsberg unterwegs war, konnte trotz sofortiger Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Der Unfall ereignete sich am 7. September 2025 im Gemeindegebiet Pühret, das zwischen Altensam und Ennsberg liegt. Die Polizei bestätigte, dass die eingeschränkte Sicht hinter dem Hauseck die Gefahrensituation zusätzlich verschärfte.

Schnelle Hilfe

Die Eltern des verletzten Kindes reagierten umgehend mit Erster Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde das Mädchen mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck transportiert.