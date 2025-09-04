Horror-Crash in Berlin: Auto rast in Kindergruppe

Schock in Berlin-Wedding: Ein Auto raste in eine Menschengruppe mit mehreren Kindergruppen. Eine Betreuerin wurde schwer verletzt, mehrere Kinder erlitten leichtere Blessuren.

In Berlin-Wedding kam es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen fuhr. Der Vorfall ereignete sich um etwa 13.10 Uhr an der Kreuzung Seestraße und Dohnagestell. Zahlreiche Kinder zählen zu den Betroffenen, da zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Kindergruppen in diesem Bereich unterwegs waren.

Ort des Geschehens

Verletzte und Betreuung

Nach ersten Erkenntnissen erlitt eine Betreuerin schwere Verletzungen, während mehrere Kinder leichtere Blessuren davontrugen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmern sich derzeit um die verletzten Kinder auf einer nahegelegenen Grünfläche. Die betroffenen Kinder gehörten ersten Informationen zufolge zu einer betreuten Kindergruppe, wobei unklar bleibt, ob es sich um eine Schul- oder Kitagruppe handelte.

Ermittlungen laufen

Die genaue Ursache des Unfalls sowie die Identität des Fahrers sind bislang nicht bekannt. Die Berliner Polizei hat zu den Hintergründen des Vorfalls noch keine weiteren Details veröffentlicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Auch die exakte Anzahl der verletzten Kinder wurde von den Einsatzkräften bisher nicht konkretisiert.