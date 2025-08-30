Nächtlicher Horror: Auto kippt um – Trio entkommt dem Wrack

Nächtlicher Schrecken in Voitsberg: Ein Auto kam von der Straße ab und landete in Seitenlage. Die drei Insassen konnten sich trotz erheblicher Fahrzeugschäden selbst befreien.

📍 Ort des Geschehens

Am Freitag ereignete sich in Voitsberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit drei Insassen von der Fahrbahn abkam und seitlich zum Liegen kam. Die Feuerwehr Maria Lankowitz war rund 90 Minuten im Einsatz.

Die Alarmierung erfolgte kurz vor 22 Uhr mit dem Hinweis auf einen Verkehrsunfall mit drei eingeklemmten Personen. Sofort rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Maria Lankowitz gemeinsam mit Rotem Kreuz und Polizei zum Unfallort aus. Auch die Feuerwehr Köflach wurde alarmiert, konnte jedoch ihre Anfahrt abbrechen, nachdem die bereits eingetroffenen Kräfte Entwarnung gaben.

Verletzte geborgen

Bei der Ankunft am Unfallort stellten die Feuerwehrleute aus Maria Lankowitz fest, dass sich alle drei Fahrzeuginsassen bereits selbständig aus dem erheblich beschädigten, seitlich liegenden Fahrzeug befreien konnten. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Feuerwehrkräfte übernahmen zunächst die Erstversorgung der Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf.

Alle drei Unfallopfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Parallel dazu sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Der Bezirk Voitsberg verzeichnet jährlich rund 400 Verkehrsunfälle, wobei nächtliche Unfälle wie dieser aufgrund schlechterer Sichtverhältnisse besonders häufig schwere Folgen haben.

Umfangreiche Einsatzkräfte

Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme brachten die Einsatzkräfte das Fahrzeug wieder in die aufrechte Position, klemmten die Batterie ab und reinigten die Fahrbahn von Trümmerteilen. An dem Einsatz waren insgesamt 15 Kräfte mit drei Fahrzeugen der Feuerwehr Maria Lankowitz beteiligt, außerdem das Rote Kreuz mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und neun Einsatzkräften sowie Polizei und ein Abschleppunternehmen.

Die Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz ist für das Gemeindegebiet sowie Teile der angrenzenden Ortschaften zuständig und rückt jährlich zu etwa 80 Einsätzen aus. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.