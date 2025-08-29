Schwerer Unfall auf der Tauernautobahn: Strecke komplett gesperrt

Chaos auf der Tauernautobahn: Nach einer Kollision mehrerer Fahrzeuge im Hiefler Tunnel steht der Urlauberrückreiseverkehr still – mit massiven Folgen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 10.30 Uhr im Hiefler Tunnel auf der Tauernautobahn (A10). Nach ersten Meldungen kollidiereten drei bis acht Fahrzeuge aus bislang nicht geklärten Gründen. Zwei Fahrzeuge konnten den Tunnel selbstständig verlassen, eines musste abgeschleppt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine detaillierten Informationen zu möglichen Verletzten vor.

📍 Ort des Geschehens

Massive Staus

Der ARBÖ (Autofahrerclub) meldete eine vollständige Sperrung der A10 in Fahrtrichtung Salzburg. Da der Unfall mit dem Urlauberrückreiseverkehr zusammenfiel, bildeten sich rasch kilometerlange Rückstaus. Gegen 11:45 Uhr mussten Verkehrsteilnehmer bereits Verzögerungen von bis zu eineinhalb Stunden in Kauf nehmen.

„Der Verkehr wird derzeit lokal über die Salzachtal Straße (B159) umgeleitet. Auch hier kam es sehr schnell zu längeren Verzögerungen. Die Sperre der A10 soll noch mindestens bis 12.30 Uhr dauern“, erklärte ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Der ARBÖ riet Autofahrern, Fahrten über die A10 in den nächsten Stunden möglichst zu vermeiden.