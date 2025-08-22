Mega-Staus: Urlauber erwartet starkes Rückreisewochenende

Urlaubsende bedeutet Staugefahr: Die Tauernautobahn steht vor einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres – mit bis zu einer Stunde Wartezeit bei Zwischenfällen.

Der Rückreiseverkehr aus dem Süden verteilt sich zwar auf mehrere kleinere Wellen, macht sich jedoch besonders an den Wochenenden auf der A10-Tauernautobahn deutlich bemerkbar. Sowohl die Tauernautobahn selbst als auch die angrenzenden Ortschaften bleiben weiterhin am stärksten vom Reiseverkehr betroffen. Besonders kritisch ist der Bereich zwischen Golling und Werfen, wo Tunnelbaustellen zusätzliche Verzögerungen verursachen und Reisezeitverluste über den ganzen Tag in beiden Richtungen auftreten können.

Für das bevorstehende Wochenende rechnet die Autobahngesellschaft ASFINAG mit Verzögerungen, bleibt aber optimistisch. Christoph Pollinger, Sprecher der ASFINAG, erklärt: „Wir gehen wieder von einem relativ entspannten Lagebild aus, sowohl in Richtung Villach als auch in Richtung Salzburg.“

Staugefahr besteht

Die Automobilclubs ARBÖ und ÖAMTC erwarten, dass dieses Wochenende zu den verkehrsintensivsten des Jahres zählen wird. Pollinger weist darauf hin, dass trotz grundsätzlich fließenden Verkehrs die Staugefahr am Wochenende erheblich ist: „Da muss man natürlich dazu sagen: Das gilt nur, wenn nichts passiert. Bei dieser trotzdem sehr hohen und dauerhaften Verkehrsüberlastung kann schon ein kleiner Auffahrunfall enorme Staulängen auslösen.“ In solchen Fällen sind Blockabfertigungen wahrscheinlich.

Längere Wartezeiten

„Wenn so eine Blockabfertigung eintritt, ist die Dauer schwer zu prognostizieren, aber es ist dann durchaus von einer Wartezeit von bis zu einer Stunde auszugehen.“ Bei Blockabfertigungen wird der Verkehr abschnittsweise angehalten, um die Sicherheit in den Tunnelanlagen zu gewährleisten und Rückstaus im Tunnel zu vermeiden. Diese Maßnahme kommt besonders dann zum Einsatz, wenn es durch Unfälle, Pannen oder die laufenden Baustellen zu einer Überlastung der Tunnelbereiche kommt.

Selbständig ohne Unfälle oder sonstige Verkehrsbehinderungen prognostizieren sowohl die ASFINAG als auch die Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC für das kommende Wochenende Verzögerungen zwischen 30 und 60 Minuten auf der A10 in nördlicher Fahrtrichtung.