Streit eskaliert: Zwei Opfer auf offener Straße niedergestochen

Aus Worten wurden Messer: Am Hannovermarkt in Wien-Floridsdorf eskalierte ein Streit zwischen mehreren Männern und hinterließ zwei Verletzte. Die Täter sind flüchtig.

Am Donnerstagnachmittag eskalierte ein Streit am Hannovermarkt in Wien-Floridsdorf und endete mit zwei Verletzten. Gegen 14.15 Uhr gerieten mehrere Männer zunächst verbal aneinander, bevor die Situation gewaltsam ausartete.

Bei der Auseinandersetzung erlitt ein 23-jähriger Mann eine Schnittverletzung im Oberkörper. Die Berufsrettung Wien transportierte ihn umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein weiteres Opfer, ein 25-Jähriger, kam mit oberflächlichen Schnittverletzungen am Oberarm davon.

Täter flüchtig

Nach der Tat gelang drei unbekannten Männern die Flucht vom Tatort. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet und ermittelt intensiv, um die flüchtigen Täter zu identifizieren und festzunehmen.

Der Hannovermarkt ist ein belebter Platz im Bezirkszentrum von Floridsdorf und liegt unweit der U6-Station Neue Donau. Die Polizei Floridsdorf hat den Fall übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 01-31310 zu melden.

