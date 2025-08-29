Streit unter Bekannten endet mit Messer im Bauch

Oberflächliche Bekanntschaft, brutale Konsequenz: Am Wallensteinplatz eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern bis zur Messerattacke. Der Verdächtige wurde in seiner Wohnung gefasst.

Nach einem Streit am Wallensteinplatz in Wien-Brigittenau wurde ein 44-jähriger Mann mit einem Messer verletzt und musste ins Spital eingeliefert werden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Syrer, der in seiner Wohnung in Wien-Leopoldstadt von den Beamten aufgegriffen wurde.

📍 Ort des Geschehens

Eskalierter Konflikt

Zwischen dem Opfer und dem Angreifer bestand lediglich eine oberflächliche Bekanntschaft. Der Vorfall ereignete sich, als die beiden Männer in eine Auseinandersetzung gerieten, die eskalierte und in der Messerattacke gipfelte.

⇢ Messerattacke in Wiener Park: Mann sticht nach Streit zu



Das 44-jährige Opfer erlitt nach Polizeiangaben mehrere Schnittverletzungen und wurde von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand machten die Behörden bislang keine näheren Angaben.

Staatsanwaltschaft ordnet Festnahme an

Der 22-jährige Tatverdächtige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung, nachdem die Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung verfügt hat. Die Polizei gab den Vorfall am Donnerstag bekannt und bestätigte die erfolgreiche Festnahme an der Wohnadresse des Verdächtigen.