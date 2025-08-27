Messerattacke in Wiener Park: Mann sticht nach Streit zu

Aus einem alten Streit wurde blutiger Ernst: Im Wiener Minna-Lachs-Park stach ein Unbekannter auf einen 39-Jährigen ein und verletzte ihn schwer am Kopf und Arm.

Im idyllisch gelegenen Minna-Lachs-Park in Wien-Mariahilf ereignete sich am Montag eine Messerattacke. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wurde ein 39-jähriger Mann am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr zum Opfer eines Angriffs. Der Verletzte erlitt durch einen unbekannten Angreifer „mittleren Alters“ schwere Stichverletzungen am Oberarm und im Kopfbereich.

Bei seiner Befragung gab der 39-Jährige an, den Täter zwar nicht persönlich zu kennen, jedoch bereits vor einigen Wochen eine verbale Auseinandersetzung mit ihm gehabt zu haben – ebenfalls in diesem Park. Damals sei es laut Polizeiangaben bei einem Wortgefecht geblieben, ohne dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre.

Der rund 3.000 Quadratmeter große Park wurde in den 1990er-Jahren als kinder- und jugendfreundliche Grünanlage im 6. Wiener Gemeindebezirk gestaltet und ist nach der Kinderbuchautorin Minna Lachs benannt. Im gesamten Park gilt ein Hundeverbot.

Eskalierter Streit

Bei der erneuten Begegnung am Montag eskalierte die Situation nach einem weiteren Streit. Der Unbekannte zog ein Messer und stach zu. Der Schwerverletzte erhielt notärztliche Versorgung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihn die Polizei am Dienstag befragen konnte.

⇢ Blutiger Abend: 14-Jähriger sticht Mann am Westbahnhof nieder



📍 Ort des Geschehens

Sein Zustand hat sich inzwischen stabilisiert, er schwebt nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte weder ein Tatverdächtiger gefasst noch die Tatwaffe im Umfeld des Parks sichergestellt werden, erklärte ein Polizeisprecher dem KURIER.

Laufende Ermittlungen

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Mitte, arbeiten derzeit daran, Aufnahmen von Überwachungskameras aus der Umgebung des Minna-Lachs-Parks zu sichern und auszuwerten. Die Polizei hofft, durch diese Videoaufzeichnungen Hinweise zu erhalten, die zur Ergreifung des flüchtigen Täters führen könnten.