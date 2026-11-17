Ein Tag, 100.000 Gutscheine, kein Vorbestellen. In den Kasematten entscheidet Tempo, wer beim Weihnachtseinkauf kräftig spart.

Beim Weihnachtseinkauf lassen sich heuer wieder 20 Prozent sparen: Die Stadt gibt vergünstigte Weihnachtsgutscheine aus. Das Kontingent ist umfangreich, doch auch das Interesse ist groß. Die Gutscheine gibt es zum reduzierten Preis, allerdings nur so lange, bis die Bestände aufgebraucht sind.

Insgesamt 100.000 Gutscheine mit einem Wert von je zehn Euro stehen bereit. Ist der Vorrat erschöpft, endet das Angebot. Reservieren oder vorbestellen lassen sich die Gutscheine nicht.

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Ausgabe in den Kasematten

Ausgegeben werden sie ausschließlich am Dienstag, dem 17. November, zwischen 9 und 20 Uhr in den Kasematten. Wer Gutscheine im Wert von 100 Euro haben möchte, bezahlt dafür 80 Euro. Pro Person ist der Kauf auf Gutscheine im Wert von höchstens 300 Euro beschränkt.

Wer für eine weitere Person miterwirbt, kommt auf insgesamt bis zu 600 Euro, muss dazu aber die Ausweise beider Personen vorweisen. Vor dem Verkaufsort hat sich eine Warteschlange gebildet.

Ziel der Aktion

Die Stadt will mit der Aktion das Weihnachtsshopping erleichtern und gleichzeitig Handel und Gastronomie in der Innenstadt stärken. Gutscheine im Gesamtwert von einer Million Euro sollen auf diesem Weg in Umlauf kommen. Seit 2020 gibt es die Weihnachtsaktion. Bürgermeister Klaus Schneeberger sieht in ihr einen „absoluten Verkaufsschlager“.