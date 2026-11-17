Ein normaler Einkauf endet für mehrere Kinder im Spital. Während Ermittler nach Antworten suchen, laufen in der Klinik die Operationen.

Bei einem Vorfall auf einer Rolltreppe im Einkaufszentrum Galerija sind heute mehrere Kinder verletzt worden. Die Polizei und weitere Einsatzkräfte versuchen zu klären, wie es dazu kommen konnte.

Die zuständigen Stellen waren umgehend zur Stelle. Das Team der Galerija unterstützt die Ermittler dabei, die genauen Umstände aufzuklären.

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Stellungnahme Galerija

Das Einkaufszentrum erklärte, die Mitarbeiter stünden den Behörden zur Verfügung. Wörtlich hieß es: „Der Gesundheitszustand und die Genesung der Verletzten haben für uns im Moment oberste Priorität. Das Unternehmen wird die Öffentlichkeit weiterhin über alle relevanten Fakten informieren, sobald diese offiziell festgestellt sind.“

Verletzte Kinder

Zehn der verletzten Kinder wurden im Notfallzentrum des UKCS (Klinikzentrum Serbiens) aufgenommen.

Drei von ihnen brachte man unverzüglich in den Operationssaal, wo sie genäht werden.