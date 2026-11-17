Ein Sturz mit dem Baby im Arm, so schildert es der Vater. Die Gutachten stützen diese Version nicht. In Wels fiel das Urteil.

Am Dienstag hat das Landesgericht Wels einen 29-jährigen Vater zu neun Jahren Haft verurteilt. Der Schuldspruch lautet auf Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen. Rechtskräftig ist das Urteil nicht.

Der Anklage zufolge hatte der Mann seinem Sohn, der damals vier Monate alt war, im April schwere Hirnblutungen und erhebliche Kopfverletzungen zugefügt. Nach Feststellung des Gerichts trug das Kind bleibende gesundheitliche Schäden davon. Die Strafe fiel mit neun Jahren Freiheitsentzug aus.

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Angeklagter bestreitet

Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Nach seinen Angaben war er mit dem Baby auf dem Arm gestürzt und hatte es dabei fest gehalten. Die vorliegenden Gutachten stützten diese Schilderung laut Gericht allerdings nicht.

Im Juli war die Verhandlung vertagt worden. Das Schöffengericht hatte damals ein neurologisches Gutachten in Auftrag gegeben, das die langfristigen Folgen für das Kind klären sollte. Dieses Gutachten liegt inzwischen vor und wurde bei der Entscheidung berücksichtigt.

Berufung angekündigt

Die Staatsanwaltschaft hat Berufung angekündigt. Sie will eine Verurteilung wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung erreichen. Der Verteidigung wurde Bedenkzeit eingeräumt. Laut Anklage reichte der Strafrahmen von zwei bis 15 Jahren. Fachleute aus der Medizin weisen seit Jahren auf die Gefahren hin, die heftiges Schütteln für Säuglinge mit sich bringt.