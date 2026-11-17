Europas Heimserien reißen eine nach der anderen. Eine Nationalmannschaft trotzt dem Trend seit Oktober 2023 und bleibt zuhause ungeschlagen.

Keine Nationalmannschaft Europas ist derzeit länger im eigenen Stadion unbesiegt als Österreich. Das ÖFB-Team hat 17 Heimspiele in Folge ohne Niederlage hinter sich. Unter Ralf Rangnick stehen in dieser Serie 14 Siege und 3 Remis zu Buche, das Torverhältnis lautet 49:10. Zuletzt als Verlierer vom Platz ging die Mannschaft am 13. Oktober 2023 in Wien, damals setzte es gegen Belgien ein 2:3.

Während der Serie fielen auch die Ergebnisse gegen klangvolle Namen deutlich aus. Deutschland wurde 2:0 geschlagen. Die Türkei ging mit 1:6 unter, Norwegen kassierte ein 1:5.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Konkurrenten stolpern

Mehrere Konkurrenten haben ihre Heimserien zuletzt beenden müssen. Tschechien war 19 Heimspiele ungeschlagen, bis Kroatien mit einem 2:1 die Serie riss. Norwegen unterlag Portugal 1:2, Dänemark verlor wenige Tage später gegen denselben Gegner 2:4. Auch Spanien ist nach 19 Heimspielen ohne Niederlage gestürzt, England gewann dort 3:2. Der nächste Verfolger Österreichs heißt Irland, das seit 10 Heimspielen nicht verloren hat.

Jahresbilanz 2026

Im Kalenderjahr 2026 kommt Österreich auf 7 Siege, 3 Remis und 2 Niederlagen. Geschlagen wurde die Rangnick-Elf nur von Weltmeister Spanien und Vizeweltmeister Argentinien. Der Punkteschnitt von 2,0 reicht für Rang 9 unter 55 Nationalmannschaften.

Am Dienstag trifft das Team in der Nations League in Debrecen auf Israel. Gelingt dort der achte Jahressieg, zieht die Mannschaft mit den ÖFB-Bestmarken aus den Jahren 1982 und 2024 gleich. Die europäische Jahreswertung führt weiterhin Spanien an, mit 13 Siegen, 4 Remis, 1 Niederlage und einem Punkteschnitt von 2,39.