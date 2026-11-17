Zufällig im Lavanttal, plötzlich im Einsatz: Eine Kärntner Polizistin greift ein. Nun steht sie selbst im Fokus der Ermittler.

Eine Beamtin der Landespolizeidirektion Kärnten steht im Verdacht, im Dienst Alkohol konsumiert zu haben. Anlass ist eine Amtshandlung im Lavanttal. Der Verdacht wurde von offizieller Seite bestätigt, die Ermittlungen sind im Gang. Für Polizisten ist Alkohol während des Dienstes streng verboten. Wie Rainer Dionisio, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Landespolizeidirektion Kärnten, mitteilt, wird gegen die Beamtin wegen Alkohols im Dienst ermittelt.

Einsatz im Lavanttal

Sie stammt nicht aus dem Bezirk Wolfsberg und ist dort auch nicht im Dienst. Zufällig hielt sie sich im Lavanttal auf und nahm dort eine Amtshandlung vor. Polizeibeamte können Einsätze im gesamten Bundesgebiet durchführen.

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Dionisio bestätigte den Fall mit den Worten: „Ja, es gibt eine Kollegin, bei der der Verdacht besteht, im Dienst alkoholisiert gewesen zu sein. Der Vorfall wird aktuell untersucht, gegen diese Polizeibeamtin wird wegen Alkohol im Dienst ermittelt“. Zugleich erklärte er, dass ihm „die Umstände im Detail nicht bekannt“ seien.

Mögliche Folgen

Welche Folgen der Beamtin drohen, beschrieb Dionisio so: „Wenn sich der Verdacht bestätigt, wird eine Disziplinaranzeige erstattet und der zuständige Disziplinarsenat beschäftigt sich damit. Mehr kann ich dazu nicht sagen“. Für die Polizistin gilt die Unschuldsvermutung.