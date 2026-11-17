Vier Kinder verlieren an Ostern ihre Mutter. Vor Gericht nennt der Vater sich unschuldig, doch Polizisten schildern etwas ganz anderes.

David O. wurde vom Landesgericht Wiener Neustadt wegen des Mordes an seiner Ex-Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem ordnete es seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Schauplatz der Tat war ein Einfamilienhaus in Sooß, und zwar am Ostersonntag, dem 5. April. Die Getötete, Maria O. (Name geändert), wurde 38 Jahre alt und war Mutter von vier Kindern.

Der 47-jährige Angeklagte brachte sie mit drei Schüssen und 40 Stichen mit einem Schraubenzieher um. Am zweiten Prozesstag erklärte David O.: „Ich sitze da unschuldig seit Monaten in Haft.“ Ein als Zeuge geladener Polizist sagte aus: „Er war erleichtert, dass er das gemacht hat.“ Dessen Kollege schilderte: „Er hat immer gesagt, er hat das für seine Kinder gemacht.“

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Emotionale Szenen

Im Gerichtssaal kam es zu emotionalen Szenen. Eine enge Bekannte der Getöteten sagte unter Tränen: „So eine Mutter wünschen sich alle Kinder.“ Nach Angaben aus dem Verfahren war Maria O. schon 2019 vor David O. nach Sooß geflüchtet.

Obwohl ein Betretungsverbot bestand, soll der Angeklagte wiederholt ungebeten aufgetaucht sein. In seiner ausführlichen Aussage warf David O. seiner Ex-Frau vor, sich nicht um die Kinder gekümmert zu haben, sprach von negativer Energie und nannte sie eine Hexe. Er sagte: „Es geht meinen Kindern ohne sie besser.“ Die Zeugin widersprach. Als die Richterin fragte: „Haben Sie Kontakt zu den Kindern?“, antwortete sie: „Ja, es geht ihnen schlecht.“

Besonders belastend sei laut der Zeugin gewesen, dass der 13-jährige Sohn den Vater antraf, als dieser am Tatort Blut wegwischte. Die Leiche der Mutter war in den Garten gebracht und mit Grünschnitt bedeckt worden.

Psychiatrisches Gutachten

Der Gerichtspsychiater sah als Motiv eine gekränkte Eitelkeit, die in Hass gemündet sei. Er sagte: „Ich glaube und das hat sich auch gezeigt, dass hier die gekränkte Eitelkeit eine Rolle gespielt hat. Das ist in Hass gegipfelt.“ Zudem sprach er von „hegemonialer Männlichkeit – die Dominanz des Mannes über die Frau“. Er warnte: „Wir müssen davon ausgehen, dass er innerhalb von Wochen oder höchstens Monaten wieder Tathandlungen setzen wird.“

Das Gericht verhängte die Höchststrafe und ordnete die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Mitangeklagt war ein früherer Arbeitskollege, dem vorgeworfen wurde, zum Mord beigetragen zu haben. Er wurde einstimmig freigesprochen, als sein Anwalt trat Mirsad Musliu auf. Auch dieser Freispruch ist nicht rechtskräftig.