Ein Reifen aus einem Land, das es nicht mehr gibt, sorgt im Netz für Lacher. Dabei verrät eine vierstellige Zahl, wie alt er wirklich ist.

Ein Reddit-Beitrag lässt Nutzer schmunzeln und die Stirn runzeln zugleich: Auf einem Reifen steht „Made in Yugoslavia“. Bei aller Nostalgie und allem Humor bleibt eine Tatsache bestehen. Reifen altern, und wie alt ein Reifen wirklich ist, zeigt die DOT-Kennzeichnung.

Der Beitrag erschien am 15. November im Forum r/carscirclejerk auf Reddit. Sinngemäß fragt der Titel: „Sind diese Reifen noch für ein oder zwei Saisonen gut?“ Gut lesbar steht auf der Seitenwand „Made in Yugoslavia“.

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Nostalgie im Forum

Der gezeigte Reifen trägt die Herkunftsangabe eines Staates, den es in dieser Form nicht mehr gibt. Das ruft Erinnerungen wach und liefert den Anlass, nach der kommenden Saison zu fragen. Veröffentlicht wurde der Beitrag in einem Subreddit, in dem Autothemen mit Ironie begleitet werden.

Die Kommentare bewegen sich im üblichen Ton des Forums. Ein Nutzer spielt scherzhaft auf den Zastava Yugo an, ein anderer sieht nach eigener Aussage weder Risse noch poröses Gummi und erteilt sinngemäß freie Fahrt. Ob der Verfasser tatsächlich einen Wechsel erwägt oder bloß auf eine Pointe zielte, bleibt unklar.

ÖAMTC-Empfehlung

Der ÖAMTC weist darauf hin, dass Reifen mit der Zeit altern und sich dabei ihre technischen Eigenschaften verändern. Der Automobilclub rät davon ab, Winterreifen zu verwenden, die älter als acht Jahre sind. Maßgeblich für die Altersbestimmung ist die DOT-Datumskennzeichnung. Bei der vierstelligen DOT-Angabe geben die ersten beiden Ziffern die Produktionswoche an, die letzten beiden das Herstellungsjahr.