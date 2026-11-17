Familienbesuch in der alten Heimat soll erholsam sein. Doch im Krankheitsfall entscheidet ein kleines Kärtchen darüber, wer am Ende zahlt.

Wer nach Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Montenegro heimfährt, sollte vorab seinen Versicherungsschutz kontrollieren. Die erforderlichen Nachweise und die Abrechnungswege unterscheiden sich von Land zu Land, außerdem sind nicht sämtliche Kosten gedeckt. Voraussetzung ist eine aufrechte gesetzliche Krankenversicherung in Österreich. Damit lassen sich bei einem befristeten Besuch bei der Familie im Ausland medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Der konkrete Ablauf richtet sich nach dem Reiseziel und danach, welche Behandlungsstelle aufgesucht wird.

Die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) ist auf der Rückseite der e-card zu finden. Vor der Abreise sollten Daten und Gültigkeit überprüft werden. Sind dort lediglich Sternchen eingetragen oder ist die Karte abgelaufen, ist eine provisorische Ersatzbescheinigung des zuständigen Krankenversicherungsträgers nötig. Bei der ÖGK kann man diese mit ID Austria online oder über die App Meine ÖGK erstellen. Kinder, die mitreisen, brauchen einen eigenen gültigen Versicherungsnachweis.

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Abläufe vor Ort

In Kroatien und Slowenien legen Patienten die gültige EKVK oder die Ersatzbescheinigung unmittelbar bei einem Arzt oder in einem Spital vor, das einen Vertrag mit der dortigen gesetzlichen Krankenversicherung hat. In Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro läuft es anders. Dort muss man beim zuständigen örtlichen Krankenversicherungsträger mit der EKVK oder der Ersatzbescheinigung zunächst einen Behandlungsschein beantragen. Diesen reicht man danach beim Arzt oder im Spital ein.

Bei einem akuten medizinischen Notfall geht die sofortige Versorgung vor. Fehlende Nachweise werden im Nachhinein mit der Behandlungsstelle und dem Versicherungsträger geklärt. In den EU-Staaten Kroatien und Slowenien deckt der Schutz jene medizinisch notwendige Versorgung ab, die sich mit Blick auf die Aufenthaltsdauer nicht bis zur Rückkehr aufschieben lässt. Auf lebensbedrohliche Notfälle ist er nicht beschränkt. In den Abkommensstaaten außerhalb der EU greifen die jeweiligen bilateralen Regelungen.

Eigene Kosten

Die EKVK bedeutet nicht, dass jede Behandlung gratis ist. Maßgeblich sind die Vorschriften des jeweiligen Landes. Fallen dort Selbstbehalte oder Rezeptgebühren an, tragen die Reisenden diese selbst, denn die ÖGK ersetzt solche örtlichen Kostenbeiträge nicht.

Ebenso wichtig ist, ob die Ordination oder die Klinik eine Vertragseinrichtung der dortigen gesetzlichen Krankenversicherung ist. Fehlt ein solcher Vertrag, müssen Patienten unter Umständen in Vorleistung gehen. Das gilt auch dann, wenn eine gültige Karte nicht akzeptiert wird.

Wer die Behandlung selbst bezahlt, sollte eine detaillierte Rechnung samt Zahlungsnachweis aufheben. Auf der Rechnung müssen Patientendaten, Diagnose, Behandlungsdatum und die einzelnen erbrachten Leistungen angeführt sein. Für die Einreichung bei der ÖGK sollten zudem die Versicherungsdaten vollständig sein. Rechnungen in einer Fremdsprache müssen gut leserlich sein und einen klaren Stempel der Behandlungsstelle tragen. Die Unterlagen lassen sich zur Prüfung einer Kostenerstattung einreichen, bei der ÖGK auch online.

Eine volle Rückzahlung ist nicht gewährleistet. Wie viel ersetzt wird, bestimmt sich nach den geltenden Erstattungsregeln und Tarifen. Einen Krankenrücktransport nach Österreich deckt die EKVK nicht ab. Die ÖGK übernimmt derartige Rückholkosten nicht, weder für einen Ambulanzjet noch für eine Fahrt im Rettungswagen.

Für geplante Behandlungen im Ausland, etwa Operationen, Zahnbehandlungen oder Untersuchungen, gibt es eigene Verfahren. Welche Kosten übernommen werden und ob vorab eine Genehmigung erforderlich ist, sollte man vor dem Termin mit dem zuständigen Krankenversicherungsträger abklären.