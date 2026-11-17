Vier Namen stehen auf einer Liste, einer sorgt schon vor der Entscheidung für Streit. Im Netz prallen Boykottaufrufe und Begeisterung aufeinander.

Das Branchenmagazin Variety hat eine Wunschliste für die weibliche Hauptrolle im kommenden Bond-Film vorgelegt. Auf ihr stehen Zendaya, Lily James und Florence Pugh, als weitere Kandidatin wird Hunter Schafer (27) gehandelt.

Die Besetzung des nächsten James-Bond-Abenteuers beschäftigt derzeit die Filmbranche, entsprechend viel wird spekuliert. Robert Pattinson steht bereits als neuer Geheimagent 007 fest. Nun nennt Variety mögliche Darstellerinnen für die Bond-Figur: Zendaya, Lily James, Florence Pugh und Hunter Schafer (27). Amazon MGM Studios gab am 16. November 2026 bekannt, dass Robert Pattinson James Bond spielen wird; Denis Villeneuve soll den Film inszenieren.

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Schafers Chancen

Laut Variety hat Hunter Schafer ihr schauspielerisches Können schon unter Beweis gestellt. Bekäme sie die Rolle, wäre sie die erste Trans-Schauspielerin im Bond-Franchise. Zudem könnte ein solches Engagement ihre Laufbahn weiter voranbringen.

Auf der Plattform X gingen die Meinungen auseinander. Manche Nutzer meinten, eine solche Besetzung „würde das Franchise zerstören“, und kündigten einen Boykott an. Andere reagierten begeistert. Mit Robert Pattinson und Hunter Schafer als Duo würden sie zum ersten Mal für einen Bond-Film ins Kino gehen, schrieben sie.

Bisherige Rollen

Bekannt wurde Hunter Schafer als Jules in der HBO-Serie „Euphoria“. Auch in „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes“ und in „Mother Mary“ war sie zu sehen. Im Oktober hat die 27-Jährige gegenüber ELLE erklärt, sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen zu haben.