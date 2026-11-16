Suche nach 007 hat ein Ende: Robert Pattinson ist der neue James Bond

Das Rätselraten um den neuen 007 ist vorbei. Hinter den Kulissen ging es zuvor um Vorverträge, Gagen und ein Vorsprechen vor Villeneuve.

Robert Pattinson schlüpft in die Rolle von James Bond. Offiziell gemacht wurde die Besetzung über den Instagram-Kanal von „007“, die Inszenierung von „Bond 26“ übernimmt Denis Villeneuve. Schon vor der Verkündung hatte es Anzeichen gegeben, dass die Wahl auf Pattinson (40) fallen könnte. Berichten zufolge standen außerdem Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O’Connor und Callum Turner, allesamt 36, in der engeren Auswahl. Den Regiestuhl bei „Bond 26“ besetzt Denis Villeneuve, der auch „Dune“ inszeniert hat.

Bekannt gegeben wurde die Besetzung über den offiziellen Instagram-Account „007“. Im Vorfeld hatte es geheißen, man suche einen eher unbekannten Briten, der Ende 20 oder Anfang 30 sein sollte. Bond-Produzentin Amy Pascal hatte im August durchblicken lassen, dass der neue 007 noch im laufenden Jahr präsentiert werden soll. Die Regie bei „Bond 26“ liegt bei Villeneuve.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Vertragspoker

Sämtliche Anwärter hatten noch vor ihren Probeaufnahmen Vorverträge unterzeichnet, die ihre Mitwirkung am nächsten Film regeln und Optionen auf weitere Teile enthalten. Laut dem Branchenjournalisten Matthew Belloni waren die Konditionen nicht für alle gleich: Josh O’Connor und Jack Lowden sollten sich auf vier Bond-Filme festlegen.

Robert Pattinson beschränkte seine Verpflichtung dagegen auf drei Filme und setzte dafür deutlich höhere Gagen durch. Belloni kommentiert: „Das deutet darauf hin, dass das Studio bereit oder sogar erpicht darauf ist, Zugeständnisse zu machen, um einen namhaften Star als Gesicht für seine wichtigste Filmreihe zu gewinnen.“

Bei den Vorsprechen kamen Pattinson und Nicholas Hoult erst nach den übrigen Kandidaten an die Reihe. Denis Villeneuve legte Wert darauf, Pattinson dabei persönlich zu sehen. Pattinson spielt zudem in „Dune: Part Three“, bei dem Villeneuve ebenfalls Regie führt.

Broccolis Rückzug

Barbara Broccoli hatte Pattinson schon früher auf dem Radar, doch ihr Interesse schwand laut Belloni, als er als neuer Batman bekannt gegeben wurde. Im Februar 2025 übergaben Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Reihe an Amazon. Dadurch, so Belloni, fielen ungeschriebene Regeln weg, etwa jene, dass Bond selbst der Star ist und nicht der Schauspieler, der ihn verkörpert.

„The Batman Part II“ befindet sich derzeit in Dreharbeiten und soll im Februar 2028 in die Kinos kommen. Pattinson ist seit der „Twilight“-Reihe weltweit bekannt und verkörperte in Christopher Nolans „Tenet“ einen Geheimagenten.

Debbie McWilliams, die frühere Casting-Direktorin der Bond-Filme, wollte die Spekulationen nicht kommentieren. Ihrer Ansicht nach ist der perfekte Bond ein Schauspieler, von dem man noch nie gehört hat. „Das Wichtige ist James Bond. Und der ist schon da.“ Mit Blick auf die derzeitige Debatte sagt sie: „So eine Hysterie hat es noch nie gegeben.“