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Bond-Finale: Legendärer Geheimagent 007 soll ab diesem Wochenende feststehen

Bond-Finale: Legendärer Geheimagent 007 soll ab diesem Wochenende feststehen
Foto: epa/ETTORE FERRARI, NEIL HALL, WILL OLIVER
2 Min. Lesezeit |

London, ein Wochenende, eine Handvoll Männer – und nur einer wird der nächste James Bond sein.

Das Casting für den nächsten James Bond nähert sich offenbar seinem Abschluss. An diesem Wochenende finden in London Screen-Tests statt, bei denen eine Handvoll ausgewählter Schauspieler um die wohl begehrteste Rolle des britischen Kinos konkurrieren. Zu den Kandidaten zählen Callum Turner und Jack Lowden.

Die Prüfungen umfassen Stunts, Kamera-Präsenz und Dialogszenen. Berichte gehen auseinander, ob drei oder fünf Schauspieler in die engere Auswahl gelangt sind. Jack O’Connell und Jacob Elordi sollen laut Hollywood Reporter nicht unter den Finalisten sein.

Klangvolle Namen

Hinter der Produktion stehen klangvolle Namen. Denis Villeneuve, bekannt durch die „Dune“-Reihe, soll den nächsten Bond-Film für Amazon MGM Studios inszenieren. Amazon MGM Studios bestätigte dies am 25. Juni 2025 offiziell. Das Drehbuch übernimmt Steven Knight.

Amazon MGM Studios hatten sich die Rechte an der Bond-Franchise 2022 für 8,45 Milliarden Dollar gesichert. Filmleiterin Courtenay Valenti mahnte zur Geduld: „Werden Sie nicht zu aufgeregt. Bitte wissen Sie, dass wir uns die Zeit nehmen, dies mit Sorgfalt und tiefem Respekt zu tun.“ Die Suche laufe, man freue sich darauf, den Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen sei.

Bond 2028

Der neue Bond-Film ist für 2028 geplant. Es handelt sich um das erste vollständige Casting-Verfahren für die Hauptrolle seit mehr als zwei Jahrzehnten – damals war unter anderem Henry Cavill in der engeren Auswahl, ehe Daniel Craig den Zuschlag erhielt.

Villeneuve, bekennender Fan der Reihe, gibt sich der Aufgabe mit Bedacht: Er wolle sicherstellen, so der Regisseur, streng mit dem Material umzugehen.

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KO KOSMO-Redaktion
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