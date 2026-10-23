Drei Nächte Feiern: Kult-Club öffnet nach langer Pause wieder

Villach feiert ein Comeback: Ein legendärer Club öffnet nach langer Pause wieder – und das gleich mit einem ganzen Wochenende.

Der V-Club in Villach hat am 22. Oktober unter neuer Leitung wieder seine Türen geöffnet und kehrt damit ins Villacher Nachtleben zurück.

Am Donnerstag, den 22. Oktober, fand im V-Club in Villach die lang erwartete Wiedereröffnung statt. Die neuen Betreiber verlängern das Eröffnungsprogramm zusätzlich auf Freitag und Samstag – ein ganzes Opening Weekend soll den Neustart des Clubs entsprechend würdigen.

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Kultiger Treffpunkt

Der V-Club war über lange Zeit ein fester Bestandteil der Villacher Ausgehszene und zog regelmäßig ein Publikum an, das Musik und Partys zu schätzen weiß. Unter neuer Führung soll der Club nun an frühere Zeiten anknüpfen und sich erneut als zentrale Anlaufstelle für Feierwillige in der Region etablieren.

Für die BKS-Diaspora in und um Villach hat der V-Club darüber hinaus eine besondere Bedeutung: Er gilt als bekannter Treffpunkt dieser Gemeinschaft.

Die Wiedereröffnung dürfte daher auch für jene von Interesse sein, die dort neben Partystimmung auch Musik und kulturelle Eindrücke aus der alten Heimat erwarten.