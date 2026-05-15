Jagd nach 007 hat begonnen – Suche nach neuem Bond jetzt offiziell

Die Jagd nach dem nächsten 007 ist offiziell eröffnet – und diesmal steckt mehr dahinter als bloße Gerüchte.

Alle bisher kursierenden Namen waren nichts weiter als Spekulation – denn die offizielle Suche nach einem neuen James Bond hat erst jetzt begonnen. Amazon MGM Studios bestätigte über X, dass der Casting-Prozess für die wohl begehrteste Rolle im Filmgeschäft angelaufen ist. Daniel Craig hatte sich mit „Keine Zeit zu sterben“ endgültig von 007 verabschiedet – ein Film, der sogar den Tod des Geheimagenten zeigte. Der Blockbuster kam im September/Oktober 2021 in die Kinos und spielte weltweit rund 774 Millionen US-Dollar ein.

Im Anschluss daran zogen sich auch die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson aus dem Franchise zurück. Was seither fehlt, ist der entscheidende Baustein: ein neues Gesicht für Bond. In einem offiziellen Statement ließ das Studio wissen, die Suche nach dem nächsten Darsteller sei bereits im Gange.

Konkrete Informationen wolle man während des laufenden Prozesses nicht preisgeben, freue sich jedoch darauf, den Fans „zum richtigen Zeitpunkt“ Neuigkeiten mitzuteilen.

Heiße Kandidaten

Über Monate hinweg hatte die Gerüchteküche rund um die Nachfolge gebrodelt. Zu den am häufigsten genannten Kandidaten zählen Damson Idris, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson und Callum Turner.

Unter der Ägide von Amazon MGM Studios erlebt das Franchise nun einen Neustart auf der großen Leinwand: Regie führt Denis Villeneuve, der zuletzt mit „Dune“ für Aufsehen gesorgt hatte, während Steven Knight, bekannt als Schöpfer von „Peaky Blinders“, das Drehbuch verfasst.

Aktuellen Berichten zufolge soll der neue Film – vorläufig unter dem Arbeitstitel „Bond 26″ geführt – schon bald in den Pinewood Studios im englischen Buckinghamshire in die Produktion gehen.