FPÖ-NR Abgeordneter erneut bei Alkofahrt erwischt: „Bin mir der Dummheit bewusst“

Ein FPÖ-Abgeordneter, Alkohol am Steuer – und es ist nicht das erste Mal. Peter Schmiedlechner meldet sich nun öffentlich zu Wort.

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Peter Schmiedlechner ist nach einer Alkofahrt seinen Führerschein losgeworden. Der 43-jährige Agrarsprecher der Freiheitlichen zeigte sich in einer öffentlichen Stellungnahme zerknirscht und bat um Entschuldigung: „Ich bin mir der Dummheit meines Fehlverhaltens vollumfänglich bewusst und ich bedauere dieses zutiefst“, erklärte der niederösterreichische Landwirt.

Den Führerscheinentzug bezeichnete Schmiedlechner als gerechte Konsequenz seines Handelns, für das er sich zutiefst schäme. „Ich möchte mich bei allen aufrichtig entschuldigen! Es tut mir sehr leid“, so der Abgeordnete weiter.

Nicht der erste Vorfall

Für Schmiedlechner ist es nicht das erste Mal, dass er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss seinen Führerschein abgeben musste. Bereits 2014 hatte er denselben Fehler begangen. „Der erste Fehler ist nun über zwölf Jahre her und es war noch vor meiner Zeit als Abgeordneter. Ein weiteres Mal wird es natürlich nicht geben“, kommentierte der Freiheitliche den Vorfall.

Schmiedlechner gehört dem Nationalrat seit dem 9. November 2017 an. Der gebürtige Salzburger begann im Jahr 2000 am elterlichen Bauernhof zu arbeiten, ehe er 2003 einen landwirtschaftlichen Betrieb in Lichtenegg, Niederösterreich, übernahm. Seit 2025 ist er zudem als Kammerrat der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer tätig.