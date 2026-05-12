E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall – Pkw-Lenker stark alkoholisiert

Eine Nachtfahrt auf der Landstraße endet tödlich – und der Unfallverursacher kannte sein Opfer persönlich.

In der Steiermark ist ein 65-jähriger Mann in der Nacht auf Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Murau ums Leben gekommen. Dem Unfall war ein Treffen des Mannes mit einem 36-Jährigen in dessen Wohnhaus in Krakau am Murweg vorausgegangen. Gegen 23 Uhr machte sich der 65-Jährige mit seinem E-Bike auf den Heimweg.

Wenig später verließ auch der jüngere Mann das Haus und fuhr mit seinem Auto in dieselbe Richtung. Gegen 23.20 Uhr stießen die beiden auf der L522 im Ortsteil Krakauhintermühlen zusammen.

Reanimation erfolglos

Der Pkw-Fahrer blieb unmittelbar nach dem Aufprall stehen und machte sich auf die Suche nach dem E-Bike-Fahrer. Als er den 65-Jährigen auffand, alarmierte er sofort die Rettungskräfte. Trotz des raschen Eintreffens von Rettung, zwei First Respondern und einem Notarzt sowie sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte das Leben des Mannes nicht mehr retten.

Schwere Alkoholisierung

Beim Pkw-Lenker wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt. Sein Führerschein wurde ihm noch an der Unfallstelle vorläufig entzogen. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde der 36-Jährige in das LKH Tamsweg gebracht.

Ihm droht eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion der Leiche an. Die Angehörigen des verstorbenen 65-Jährigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.