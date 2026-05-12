S-Bahn-Streit eskaliert: Betrunkene prügelt mit Bratpfanne auf Mann ein

Sonntagmorgen, 5 Uhr, Rostocker S-Bahn – und mittendrin eine Bratpfanne. Was danach passierte, beschäftigt nun die deutsche Bundespolizei.

In einer Rostocker S-Bahn ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem handfesten Streit gekommen – bei dem eine Bratpfanne als Schlagwerkzeug zum Einsatz kam. Laut einer Mitteilung der Bundespolizei vom Montag ereignete sich der Vorfall gegen fünf Uhr morgens an der Haltestelle Rostock-Lütten Klein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand griff die 24-jährige Frau zu dem Küchengerät und schlug damit auf ihren Begleiter ein. Die Schläge trafen den 21-Jährigen im Gesicht und am Kopf. Dieser wehrte sich daraufhin und schlug der Frau seinerseits ins Gesicht – allerdings mit bloßen Händen. Beide trugen Schwellungen und Schürfwunden im Gesicht davon.

Hoher Alkoholpegel

Als die Einsatzkräfte eintrafen, richtete die Frau noch einige verbale Ausfälle in Richtung des Mannes. Eine anschließende Atemalkoholkontrolle ergab, dass die 24-Jährige mit 2,76 Promille und der 21-Jährige mit 1,89 Promille erheblich alkoholisiert waren. Medizinische Hilfe lehnten beide ab und wurden im Anschluss entlassen.

Gegen die beiden Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Körperverletzung sowie der Beleidigung eingeleitet.

Weshalb es überhaupt zu dem Streit kam und aus welchem Grund die Frau in den frühen Morgenstunden eine Bratpfanne mit sich führte, ist bislang ungeklärt.