Zum Start von GTA 6: Bekannte Firma schenkt 7.000 Mitarbeitern einen freien Tag

Ein Tech-Konzern schenkt seinen rund 7.000 Mitarbeitern einen zusätzlichen freien Tag zum Zocken. Die ungewöhnliche Aktion fällt mit dem Start des heiß erwarteten GTA 6 zusammen.

Am Donnerstag, dem 19. November 2026, erscheint GTA 6. Passend zum Verkaufsstart hat der Schweizer Technologiekonzern Logitech eine ungewöhnliche Aktion angekündigt: Rund 7.000 Mitarbeiter weltweit erhalten einen zusätzlichen freien Gaming-Tag. Dieser kann flexibel genutzt werden, auch für andere Videospiele. Der Konzern möchte damit die positiven Auswirkungen von Gaming auf die Arbeitswelt hervorheben.

Die Vorfreude auf GTA 6 schlägt sich auch in der Urlaubsplanung nieder. Laut einer Umfrage von PCMag und YouGov wollen acht Prozent der erwachsenen Gamer in den USA freinehmen oder ihre Arbeits- beziehungsweise Schulzeiten anpassen, um möglichst früh spielen zu können. Befragt wurden im Oktober insgesamt 2.024 Erwachsene, darunter 1.154 Gamer.

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Bei den jüngeren US-Gamern der Generation Z sind es sogar 13 Prozent. Auch in der Schweiz planen Fans, für den Verkaufsstart Urlaub zu nehmen. Ob sich das landesweit in einer auffällig höheren Zahl an Urlaubsanträgen niederschlägt, ist jedoch nicht belegt.

Auch über mögliche wirtschaftliche Folgen wird bereits diskutiert. Laut einer international verbreiteten Schätzung könnte der Verkaufsstart von GTA 6 Produktivitätsverluste von bis zu einer Milliarde US-Dollar verursachen. Als möglicher Grund werden zahlreiche Beschäftigte genannt, die sich für das Spiel freinehmen oder krankmelden könnten. Die Berechnung ist allerdings spekulativ. Wie viele Menschen tatsächlich fehlen und ob dadurch ein zusätzlicher wirtschaftlicher Schaden entsteht, lässt sich derzeit nicht verlässlich feststellen.

Logitechs Gaming-Tag

Am 19. November veranstaltet Logitech außerdem ein Gaming- und Streaming-Event in San José. Konzernchefin Hanneke Faber möchte mit dem Vorurteil aufräumen, dass Videospiele reine Zeitverschwendung seien. Personalchefin Elaine Laird sieht darin auch einen Erholungseffekt: Bewusste Spielpausen könnten dazu beitragen, dass Mitarbeiter mit neuer Energie, besserer Konzentration und frischen Ideen an ihre Arbeit zurückkehren.

Andere große Unternehmen geben sich dagegen gelassen. Bei der Swisscom fällt rund um den Termin keine auffällige Zunahme an Urlaubstagen auf.

Die Post erklärt: „Grundsätzlich haben Mitarbeitende die Möglichkeit, freizunehmen oder Überstunden abzubauen, wenn es die betriebliche Situation zulässt.“ Die SBB macht dazu keine Angaben.

Folgen für die Wirtschaft

Für die Schweizer Gesamtwirtschaft rechnet die KOF der ETH Zürich mit kaum spürbaren Folgen. Konsumexpertin Bente Presse sagt: „Spürbar dürfte er jedoch höchstens für die kleine Sparte an Elektronik- und Konsolenhändlern sein.“ In den Wirtschaftszahlen werde sich der zusätzliche Umsatz kaum niederschlagen: „Der zusätzliche Umsatz macht nur einen winzigen Bruchteil des privaten Konsums aus.“

Dazu kommt, dass der Start mitten in die Black-Friday- und Weihnachtssaison fällt. Mögliche Effekte dürften deshalb in den starken saisonalen Schwankungen untergehen. Die Befürchtung, massenhaft freinehmende Gamer könnten die Wirtschaft belasten, hält Presse für übertrieben: „Bei einer Abwesenheit am Launch-Tag, selbst wenn diese massenhaft auftreten sollte, handelt es sich vermutlich nicht um einen zusätzlichen Arbeitsausfall, sondern um eine Verschiebung des ohnehin vorgesehenen Urlaubsbezugs.“