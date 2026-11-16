Schule in Sorge: Anschlagsverdächtiger soll zurück ins Klassenzimmer

Monatelang saß er in Haft, nun wohnt er wieder bei seiner Mutter. Der Staatsschutz stuft den 15-Jährigen weiterhin als hochgefährlich ein.

Ein 15-jähriger Tiroler, der seit Juli in Untersuchungshaft gesessen war, ist seit dem 9. November unter gelinderen Mitteln wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat dagegen Beschwerde erhoben, die allerdings keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Bestätigt wurde die Entscheidung von Gerichtssprecherin Birgit Fink.

Der Bursch aus dem Tiroler Oberland hat die Justizanstalt Innsbruck verlassen. Über die Haftbeschwerde befindet das OLG Innsbruck. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die den Hinweis auf ihn von einem ausländischen Partnerdienst bekommen hatte, stuft den Jugendlichen nach wie vor als ausgesprochen gefährlich ein.

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Die Innsbrucker Anklagebehörde führt Ermittlungen wegen terroristischer Straftaten nach § 278c StGB, in Verbindung mit versuchter Bestimmung zum Mord sowie mit Beitragshandlungen zum versuchten Mord. Dazu kommt der Vorwurf der nationalsozialistischen Wiederbetätigung. Staatsanwaltschaftssprecher Joachim Wüstner sagte: „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“ Das Landesgericht Innsbruck nimmt weiterhin dringenden Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr an, hält es aber für möglich, dieser Gefahr mit gelinderen Mitteln zu begegnen.

Festnahme im Juli

Am 20. Juli nahm das Einsatzkommando Cobra den damals 14-Jährigen wegen Gefahr im Verzug an seinem Wohnort fest, einer Gemeinde mit 2.000 Einwohnern im Tiroler Oberland. Der Bursch hatte sich ein Kampfmesser, eine Air-Soft-Waffe und einen Helm mit GoPro besorgt. Außerdem stellten die Ermittler eine Stichschutzweste, rechtsgerichtetes Propagandamaterial und Insignien des Dritten Reichs sicher.

Bei der Auswertung zeigte sich ein Interesse des Jugendlichen an extremistischer, nihilistisch motivierter Gewalt. Über das Online-Netzwerk The COM knüpfte er internationale Kontakte und tauschte sich dort über Gewaltfantasien und deren mögliche Umsetzung aus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll er versucht haben, einen jungen Schweden zu einem Anschlag zu bewegen. Die Kommunikation lief über Telegram.

Strenge Auflagen

Der 15-Jährige hat sich einer Psychotherapie zu unterziehen, ein Jugendcoaching zu besuchen und bei seiner Mutter zu wohnen. Zudem wurde Bewährungshilfe angeordnet. Per Weisung darf er Handy und Medien nur noch eine Stunde pro Tag nutzen. Kontakte zu extremistischen Chat-Partnern und zur Community von The COM sind ihm untersagt. Außerdem muss er sein Handy regelmäßig vorzeigen und die Schule regulär besuchen.

An der Schule, die er zuletzt besucht hat, löste die Weisung zum Schulbesuch Unruhe und Besorgnis aus. Bislang nahm der Schüler nicht am Unterricht teil. Dem Vernehmen nach kommt er der Schulpflicht derzeit im Home Schooling nach. Eine Stellungnahme der Bildungsdirektion Tirol, um die die APA ersucht hatte, war noch ausständig.