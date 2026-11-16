Eindringliche UN-Warnung: Stoppt die Verbreitung von Killerrobotern

Der UN-Chef fordert in Genf klare Regeln für autonome Waffen. Doch schon der Auftakt gerät ins Stocken, ein Land stellt sich quer.

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt der Beratungen über die Konvention über bestimmte konventionelle Waffen (CCW) in Genf Verhandlungen über ein rechtlich verbindliches Instrument für autonome Waffensysteme gefordert. Der Start verzögerte sich jedoch wegen Verfahrenseinwänden der russischen Delegation. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen könnte bis Freitag fallen.

Vor den Delegationen der 128 Vertragsstaaten verlangte Guterres in einer Videobotschaft klare Regeln. Die russische Delegation verhinderte zunächst die Annahme der Tagesordnung und wollte zudem Wortmeldungen von Beobachtern einschränken. Der Vorsitzende verschob die Sitzung daraufhin auf den Nachmittag. Guterres appellierte an die Staaten: „Handeln Sie, damit diese gnadenlosen Waffen weder eingesetzt noch weiterverbreitet werden.“ Außerdem forderte er sie auf, Verhandlungen über ein rechtlich verbindliches Instrument zur Regulierung autonomer Waffensysteme aufzunehmen, das klare Verbote und Beschränkungen einschließe.

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Russische Blockade

Die russische Delegation wollte durchsetzen, dass Beobachter erst am Ende der Konferenz zu Wort kommen, was den vereinbarten Verfahrensregeln widerspricht. Keine andere Delegation schloss sich diesem Vorschlag an. Schon bei früheren Treffen hatte ein russischer Vertreter der Europäischen Union, die Beobachterstatus hat, vorgeworfen, „politisch motivierte Erklärungen“ abzugeben und zu lügen. Viele Länder unterstützen ein rechtlich verbindliches Instrument. Staaten mit großer Rüstungsindustrie wie die USA, Israel und Russland haben dagegen Vorbehalte angemeldet.

Autonome Waffensysteme

Vollständig autonome tödliche Waffen, häufig „Killerroboter“ genannt, können Ziele erkennen und verfolgen und ohne menschliches Zutun tödliche Angriffe auslösen. Nach Einschätzung von Experten gibt es bisher keine Belege dafür, dass solche Systeme in Konflikten eingesetzt wurden. Inoffiziellen Angaben zufolge nutzen allerdings ukrainische und russische Drohnen im Krieg in großem Umfang künstliche Intelligenz für unterschiedliche Aufgaben. In dieser Woche beraten die Vertreter der Staaten darüber, ob Verhandlungen über Beschränkungen und ein mögliches Verbot solcher Systeme genehmigt werden. Eine Entscheidung könnte bis Freitag fallen.